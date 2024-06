Alto contraste

Viviane Araújo encanta ao exibir seu filho na festa junina da escolinha

A atriz Viviane Araújo encantou ao mostrar seu filho em sua primeira festa junina. O garotinho Joaquim, de dois aninhos, é fruto do casamento da artista com Guilherme Militão. Por enquanto, o menino é o único herdeiro do casal. Ele é a realização do sonho da maternidade de Vivi Araújo que, para isso, recorreu aos procedimentos de ovodoação e fertilização in vitro (FIV).

