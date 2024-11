Viviane Araújo exibe filho em festa de casamento: “na pista” Viviane Araújo exibe filho em festa de casamento: “na pista” Bebê Mamãe|Do R7 28/11/2024 - 23h48 (Atualizado em 28/11/2024 - 23h48 ) twitter

Viviane Araújo exibe filho em festa de casamento

A atriz Viviane Araújo deixou os fãs encantados ao mostrar seu filho na pista de dança em uma linda festa de casamento. O artista que está no ar na novela da sete “Volta por Cima”, é casada com o empresário Guilherme Milião. Juntos, eles são papais do pequeno Joaquim, de dois anos.

