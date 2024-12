Viviane Araújo exibe o filho com sua árvore de Natal e fala de Belo Viviane Araújo falou sobre o ex, Belo, e mostrou o seu filho Joaquim. Bebê Mamãe|Do R7 06/12/2024 - 13h10 (Atualizado em 06/12/2024 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Viviane Araújo falou sobre seu ex, Belo

A atriz Viviane Araújo revelou a reação de seu filho, o pequeno Joaquim de dois anos, ao ver a árvore de Natal da sua casa. O menino, que é fruto do casamento de Viviane com o marido Guilherme Militão, ficou encantado com a decoração de Natal de sua casa. E Viviane também surpreendeu ao falar de seu ex-namorado Belo pela primeira vez em muito tempo.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa história emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Luciano Huck e Angélica posam em safari com filhos no Sri Lanka

Jeniffer Castro, mulher do avião, fala pela 1ª vez e diz o que houve

Rafaella Justus posa com a sua personal trainer e surpreende