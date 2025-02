Viviane Araújo exibe reencontro com o filho e Belo fala dela Viviane Araújo mostrou reencontro com o filho e Belo falou sobre ela. Bebê Mamãe|Do R7 04/02/2025 - 00h46 (Atualizado em 04/02/2025 - 00h46 ) twitter

Viviane Araújo mostrou o reencontro com a filha e encantou

A atriz Viviane Araújo emocionou ao mostrar o reencontro com o seu filho Joaquim, dois anos, após ter viajado a trabalho. Viviane se declarou para o pequeno, fruto do seu casamento com Guilherme Militão. E recentemente, o seu ex-namorado, o cantor Belo, surpreendeu ao falar sobre ela.

Não perca os detalhes desse emocionante reencontro e as declarações de Belo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

