Viviane Araújo mostra filho fazendo feira na escola Viviane Araújo mostra o filho fazendo feira na creche! Bebê Mamãe|Do R7 20/03/2025 - 18h46 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Viviane Araújo mostra o filho fazendo feira na creche

A atriz Viviane Araújo mostrou um dia especial na escola do filho. O local organizou uma programação diferente para os alunos que se divertiram bastante com a atividade. A famosa é mãe de um garotinho de dois anos de idade. O pequeno se chama Joaquim e nasceu do relacionamento com o empresário Guilherme Militão com quem ela é casada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda história!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Bia Miranda revela teste de DNA da filha e fala quem é o pai

Edson Celulari ganha linda festa surpresa de sua caçula

Daniel Cravinhos se casa logo após ter bebê com outra e fala