Viviane Araújo mostra o filho brincando em sua cobertura no Rio

Viviane Araújo e seu filho Joaquim

A atriz Viviane Araújo aproveitou a folga na companhia de sua grande paixão, seu filho Joaquim, de dois anos. A artista está no elenco da telenovela “Volta por Cima” e, por isso, tem passado muitas horas no estúdio de gravação. Além disso, tem os compromissos à frente da bateria da Escola de Samba do Rio de Janeiro, Salgueiro.

