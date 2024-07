Bebê Mamãe |Do R7

Viviane Araújo revela decisão sobre Belo e encanta ao mostrar seu bebê na creche A atriz Viviane Araújo revelou seu filho em um evento na creche que frequenta e encantou. Ela é mãe do pequeno Joaquim, um ano e...

Alto contraste

A+

A-

Viviane Araújo revelou decisão a respeito de Belo

A atriz Viviane Araújo revelou seu filho em um evento na creche que frequenta e encantou. Ela é mãe do pequeno Joaquim, um ano e dez meses, fruto do seu casamento com Guilherme Militão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• Viviane Araújo mostra seu bebê na creche e se decide sobre Belo

• Regina Duarte faz raríssima aparição com a neta caçula em resort

• Juliano Cazarré mostra seu bebê junto com a irmã especial: ‘fofura’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.