Vovó babona apresenta o neto Vicenzo nas redes sociais A mãe de Sthefany e Kayky Brito mostrou o neto recém-nascido e se declarou! Bebê Mamãe|Do R7 12/09/2024 - 15h41 (Atualizado em 12/09/2024 - 15h41 ) ‌



A mãe de Sthefany e Kayky Brito mostrou o neto recém-nascido

A mãe do ator Kayky Brito, Sandra Brito, mostrou o recém-nascido da família e encantou. A vovó babona usou suas redes sociais para publicar uma linda foto do rostinho de Vicenzo. O garotinho está com quatro dias de vida. Ele é filho da atriz Sthefany Brito, primogênita de Sandra e irmã de Kayky.

