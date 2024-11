Xororó exibe 7 brinquedos que fez aos netos e Noely fala de Lucas Xororó exibe 7 brinquedos que fez aos netos e Noely fala de Lucas Bebê Mamãe|Do R7 29/10/2024 - 17h10 (Atualizado em 29/10/2024 - 17h10 ) twitter

Xororó e seus brinquedos para os netos

Reprodução Instagram O cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho, impressionou ao revelar os brinquedos que fez, e também aqueles que consertou, para os seus três netos. Ele é o avô orgulhoso do menino Theo, 10 anos, filho da cantora Sandy com o músico Lucas Lima, e de Otto, sete anos, e Lara, três anos, filhos do músico Junior Lima e da influenciadora Monica Benini.

