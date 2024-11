Xororó revela surpresa que fez aos netos e Sandy e Lucas falam Xororó revela surpresa que fez aos netos e Sandy e Lucas falam Bebê Mamãe|Do R7 08/11/2024 - 13h51 (Atualizado em 08/11/2024 - 13h51 ) twitter

Xororó junto com seus netos Theo e Otto

O cantor Xororó revelou uma surpresa que está fazendo para os seus três netinhos. Ele e a esposa Noely Lima são os avós orgulhosos de Theo, 10 anos, filho da cantora Sandy e do seu ex-marido, o músico Lucas Lima. O sertanejo e sua esposa também são avós de Otto, sete anos, e Lara, três anos, filhos do músico Junior Lima com sua esposa Monica Benini.

