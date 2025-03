Yuri Lima exibe a bebê com Iza e revela quem cuida mais dela Yuri Lima, namorado de Iza, mostra a filha e revela quem cuida mais dela! Bebê Mamãe|Do R7 14/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 14/03/2025 - 15h26 ) twitter

Yuri Lima, namorado de Iza, mostra a filha e revela quem cuida mais dela

O jogador Yuri Lima mostrou um momento com sua bebê e fez um desabafo sobre a paternidade. Ele é pai de uma garotinha chamada Nala. A neném nasceu do relacionamento com a cantora Iza. A primogênita do casal veio ao mundo em 13 de outubro. Ela está com cinco meses de vida e virou o xodó da casa e dos fãs! Sempre que compartilham momentos com a herdeira, os elogios são garantidos.

