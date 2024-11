Yuri Lima mostra sua bebê com Iza em casa pela 1ª vez Yuri Lima mostra sua bebê com Iza em casa pela 1ª vez Bebê Mamãe|Do R7 26/11/2024 - 14h48 (Atualizado em 26/11/2024 - 14h48 ) twitter

Yuri Lima e sua filha Nala

O jogador Yuri Lima mostrou um pouco da rotina com a sua filha com a cantora Iza, a bebê Nala de um mês. Pela primeira vez, Yuri mostrou a filha do casal no lar deles. Ele mostrou a pequena descansando no carrinho de bebê, enquanto ele assistia televisão. O casal tem sido muito discreto em relação a bebê.

