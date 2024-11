Yuri Lima posa com sua bebê com Iza e faz desabafo após traição Yuri Lima posa com sua bebê com Iza e faz desabafo após traição Bebê Mamãe|Do R7 17/11/2024 - 12h28 (Atualizado em 17/11/2024 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Yuri Lima com sua filha recém-nascida com Iza, a pequena Nala

O jogador Yuri Lima surgiu junto com a sua bebê com a cantora Iza, a recém-nascida Nala. Ele apareceu com a pequena descansando em seus braços. E Yuri fez um desabafo após ter traído a cantora na gestação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Separou? Meghan Markle surge em balada sem Harry e com outro!

Leandra Leal exibe o bebê e a primogênita com seu pet e desabafa

Grazi posa com a filha com Cauã Reymond na sua suíte gigante