Yuri revela quarto de maternidade de Iza e da bebê e impressiona Yuri revela quarto de maternidade de Iza e da bebê e impressiona Bebê Mamãe|Do R7 16/10/2024 - 19h30 (Atualizado em 16/10/2024 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quarto de maternidade de Iza e da bebê Nala

Reprodução Instagram O jogador Yuri Lima revelou uma raríssima foto no quarto da maternidade com a cantora Iza e a filha deles Nala. A bebê recém-nascida veio ao mundo há apenas três dias. A bebê nasceu no Hospital Perinatal da Glória no Rio de Janeiro. E ela veio ao mundo por meio de uma cesárea.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Kaká celebra os 4 anos da filha com festa dos sonhos na mansão

José Loreto mostra a filha com troféu em competição de hipismo

Duda Nagle faz teste de DNA diferente e ex fala de Sabrina grávida