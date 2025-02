Zé Felipe celebra 5 meses do bebê em bloquinho de carnaval Zé Felipe e Virgínia exibem a festa de 5 meses do bebê e surpreendem com tema! Bebê Mamãe|Do R7 08/02/2025 - 21h05 (Atualizado em 08/02/2025 - 21h05 ) twitter

Zé Felipe e Virgínia exibem a festa de 5 meses do bebê e surpreendem com escolha do tema

O cantor Zé Felipe surgiu com a família em festa! Isto porque o filho mais novo do artista completou mais um mês de vida. Casado com a digital influencer, apresentadora e empresária Virgínia Fonseca, ele é pai orgulhoso de três crianças – duas meninas e um menino. O trio aparece bastante na internet. Mesmo sendo bem pequenos, os herdeiros já colecionam fãs!

Para saber todos os detalhes dessa comemoração especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

