Zé Felipe mostra o bebê em seu avião particular pela 1ª vez

Zé Felipe e seu bebê no avião particular

Reprodução Instagram

O cantor Zé Felipe posou com seu bebê caçula em um momento bem especial. Isto porque o bebê da família voou de avião pela 1ª vez! O artista é pai orgulhoso de três crianças, duas meninas e um menino. O trio é fruto do relacionamento com a influenciadora, empresária e apresentadora Virgínia Fonseca.

