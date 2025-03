Zé Felipe posa com seu bebê e revela sequela após internação O cantor Zé Felipe surgiu junto com o seu filho caçula com a influenciadora Virgínia Fonseca, o pequeno José Leonardo de seis meses... Bebê Mamãe|Do R7 28/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 28/03/2025 - 18h07 ) twitter

Zé Felipe e Virgínia Fonseca falaram de sequela do filho

O cantor Zé Felipe surgiu junto com o seu filho caçula com a influenciadora Virgínia Fonseca, o pequeno José Leonardo de seis meses. E a influenciadora surpreendeu ao revelar qual foi a sequela que o bebê teve após ter ficado cinco dias internado no início deste mês. Ela também contou qual é o cuidado especial que precisam ter com o filho neste momento.

Para saber mais sobre a saúde do pequeno José Leonardo e os cuidados que a família está tomando, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

