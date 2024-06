Bebê Mamãe |Do R7

Zé Vaqueiro compartilha desafios da paternidade em meio a internação do filho A esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares, mostrou o filho especial do casal que segue internado. O bebê Arthur tem 10 meses e...

Zé Vaqueiro mostrou o filho e esposa desabafou

A esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares, mostrou o filho especial do casal que segue internado. O bebê Arthur tem 10 meses e passou apenas um dia de sua vida em casa. Isto porque o pequeno nasceu com a Síndrome de Patau.

