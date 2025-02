Zé Vaqueiro mostra o filho em sua 1ª aula de futebol O cantor Zé Vaqueiro mostrou o filho na escolinha de futebol e se derreteu! Bebê Mamãe|Do R7 17/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cantor Zé Vaqueiro mostrou o filho na escolinha de futebol e se derreteu

O cantor Zé Vaqueiro encantou ao mostrar o filho na escolinha de futebol, pela primeira vez. O artista é casado com a digital influencer Ingra Soares. Da união, ele se tornou pai de três herdeiros. A primogênita é a adolescente Nicolly. A jovem, de 15 anos, na verdade é enteada do famoso. Porém, os anos de convivência e a relação que eles têm entre si fazem com que cada um considere o outro como pai e filha.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Edson Celulari mostra a filha caçula em um musical infantil

Hulk posa com 5 filhos no centro de treinamento do Atlético

Mc Daniel e a noiva vão a maternidade pra ter o bebê! Veja: