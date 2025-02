Zezé Di Camargo faz linda festa de 1 mês para a sua bebê Zezé Di Camargo celebrou um mês de sua filha com uma linda festa. Bebê Mamãe|Do R7 26/01/2025 - 00h46 (Atualizado em 26/01/2025 - 00h46 ) twitter

Zezé Di Camargo fez fofa festa de um mês para sua bebê

O cantor Zezé Di Camargo e sua esposa, a influenciadora Graciele Lacerda, celebraram o primeiro mês de sua bebê Clara com uma festa maravilhosa. E a comemoração contou com a participação das duas filhas de Zezé com sua ex-esposa Zilu, a cantora Wanessa Camargo e a atriz Camilla Camargo.

Para saber mais sobre essa linda comemoração e todos os detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

