Zezé Di Camargo posa com netos e Graciele desabafa: “não deu” Zezé Di Camargo posa com netos e Graciele desabafa: “não deu” Bebê Mamãe|Do R7 04/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 04/11/2024 - 15h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zezé Di Camargo com netos

O cantor Zezé Di Camargo revelou que se encontrou com seus dois netos menores, os pequenos Joaquim, cinco anos, e Júlia, três anos, na casa das crianças em Alphaville, São Paulo. Quem mostrou o registro do cantor com os netinhos foi a filha de Zezé e mãe das duas crianças, a atriz Camilla Camargo. A esposa do cantor, a influenciadora Graciele Lacerda, não estava presente. Graciele fez um desabafo sobre uma situação que a comoveu muito.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Tici exibe filha na aula e explica separação de César Tralli há anos

Filha de Cauã Reymond e Grazi posa andando a cavalo em haras

Lexa desabafa após polêmica com a enteada no chá revelação