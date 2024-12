Zezé Di Camargo revela a suíte linda da sua bebê e impressiona Zezé Di Camargo revela a suíte linda da sua bebê e impressiona Bebê Mamãe|Do R7 03/12/2024 - 00h47 (Atualizado em 03/12/2024 - 00h47 ) twitter

Suíte da bebê Clara

O cantor Zezé Di Camargo e a influenciadora Graciele Lacerda impressionaram ao mostrarem a luxuosa suíte da sua bebê Clara no triplex do casal em São Paulo. Graciele está na reta final da gestação, a pequena Clara nasce no próximo mês!

