Zilu celebra aniversário do neto com emocionante declaração Reprodução Instagram A empresária Zilu Godói celebrou o aniversário do neto mais novo e fez uma linda declaração para ele. A ex-esposa... Bebê Mamãe|Do R7 23/07/2024 - 16h23 (Atualizado em 23/07/2024 - 16h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Zilu mostra o neto que faz aniversário e dá recado

A empresária Zilu Godói celebrou o aniversário do neto mais novo e fez uma linda declaração para ele. A ex-esposa do sertanejo Zezé Di Camargo é vovó de quatro crianças. Os mais velhos da nova geração da família são os filhos da cantora Wanessa Camargo com o empresário Marcus Buaiz, de quem ela se separou em 2022. Da dupla José é o primogênito e tem 12 anos, enquanto João fez 10 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Zilu celebra aniversário do neto e faz desabafo: “dias difíceis”

• Jade Magalhães e Luan revelam seu chá de bebê: ‘simples e lindo’

• Carol Dantas explica “sumiço” de Davi Lucca após a irmã nascer