Zilu mostra a neta usando suas roupas, na mansão dos EUA Zilu Godói mostra neta caçula, filha de Camilla, brincando na mansão dos EUA! Bebê Mamãe|Do R7 24/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 24/02/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zilu Godói mostra neta caçula, filha de Camilla, brincando na mansão dos EUA

A empresária Zilu Godói mostrou um divertido momento com seus netos mais novos em casa. Ela foi casada por longos anos com o sertanejo Zezé Di Camargo. O relacionamento chegou ao fim em 2012 pegando todos de surpresa. De início, os rumores que levaram a separação fizeram com que eles ficassem distante. Mas, com o passar do tempo o ex-casal até chegou a se reencontrar em reuniões familiares.

Não perca a oportunidade de conferir todos os detalhes dessa divertida história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Em Paris, turista joga o bebê da janela do hotel após parto

Tiago Leifert mostra a filha e fala sobre o diagnóstico dela

Cauã posa com filha com Grazi Massafera em torneio de tênis