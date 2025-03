Zilu posa com netos e dá indireta após fim de relacionamento Zilu surgiu com os seus netos e refletiu sobre relacionamentos com indireta. Bebê Mamãe|Do R7 07/03/2025 - 15h25 (Atualizado em 07/03/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zilu surgiu com os netos e refletiu sobre relacionamentos

A influenciadora Zilu Godói surpreendeu ao posar com seus netos depois do fim do seu namoro. Ela apareceu com os netos caçulas, o menino Joaquim, cinco anos, e a menina Júlia, três anos, e também com sua filha, a atriz Camilla Camargo e o genro, Leonardo Lessa. A ex-esposa de Zezé Di Camargo também desabafou sobre o fim do seu relacionamento e deu uma indireta.

Para mais detalhes sobre as reflexões de Zilu e seu momento após o término, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Claudia Leitte mostra a sua caçula e tem atitude com Ivete

Leandra Leal posa com seu bebê e filha e impressiona

Pais deixam seu bebê sozinho no parque pra irem a brinquedo