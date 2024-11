Zilu surge nos EUA com os netos, Wanessa, Isis e o filho da atriz Zilu surge nos EUA com os netos, Wanessa, Isis e o filho da atriz Bebê Mamãe|Do R7 25/11/2024 - 21h28 (Atualizado em 25/11/2024 - 21h28 ) twitter

Zilu com os netos e Wanessa no parque dos Estados Unidos

A influenciadora Zilu Godói surpreendeu ao revelar que está em Orlando nos Estados Unidos com companhias inesperadas. Isto porque ela está junto com sua filha, a cantora Wanessa Camargo, e os netos, José Marcus, 12 anos, e João Francisco, 10 anos, o que é esperado. Porém, a surpresa é que também estão mesmo parque de Orlando com ela, o ex-marido de Wanessa, o empresário Marcus Buaiz, a noiva dele, a atriz Isis Valverde, e o filho dela, o menino Rael, seis anos.

