4 dicas para aproveitar o Carnaval na Serra Gaúcha O período de Carnaval, que neste ano será celebrado na terça feira de 4 de março, é um dos maiores feriados prolongados no calendário... Cartão de Visita|Do R7 24/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 24/02/2025 - 14h26 )

O período de Carnaval, que neste ano será celebrado na terça feira de 4 de março, é um dos maiores feriados prolongados no calendário brasileiro. Conhecido por trios elétricos, bailes e desfiles de escolas de samba, a data também é aguardada por quem procura destinos mais tranquilos, para aproveitar em família e descansar. E para quem pretende fugir das praias lotadas e da folia, Gramado e Canela (RS), na Serra Gaúcha, são uma boa alternativa. O clima ameno, diferente do calor intenso no resto do país, é um convite para descansar e desfrutar dos encantos da região, que no período do Carnaval é menos movimentada e mais tranquila do que nas altas temporadas de inverno e do Natal.

Confira 4 dicas para aproveitar o feriadão na Serra Gaúcha:

Aerozuum

O Parque Bondinhos Canela lançou uma novidade para os turistas: o Aerozuum. A montanha-russa de trilho superior com cadeira suspensa proporciona adrenalina e conexão com a natureza, em um percurso repleto de curvas e emoções. Com 457 metros de trajeto, altura de 30 metros e orientação média de 30° nas curvas, a atração foi projetada para que o visitante sinta a sensação de estar deslizando pelo ar, com uma vista privilegiada da Cascata do Caracol e da vegetação exuberante do parque. O Aerozuum tem capacidade para até 500 pessoas por hora, e pode ser aproveitado de forma individual ou em dupla. Além do Aerozuum, o empreendimento oferece os tradicionais e já conhecidos bondinhos aéreos, o emocionante Eagle, que simula o voo de uma águia, e a Estação Animal, com trilhas e esculturas interativas.

‌



Roda Canela

A Roda Canela, uma das atrações mais emblemáticas da Serra Gaúcha, preparou uma programação especial para celebrar o Carnaval com muita animação e atrações para todas as idades. Nos dias 1º e 2 de março, a festa começa a partir das 15h, com uma série de atrações para garantir a diversão de toda a família. O espaço contará com brinquedos infláveis, pintura de rosto e balões, além de um concurso de fantasia para adultos e crianças. Para completar a folia, o Bloco de Samba Quereu Bebeu vai embalar a festa com muito ritmo e energia. Já nos dias 8 e 9 de março, a Roda entra no clima do Carnaval de forma descontraída, com um pôr do sol especial ao som das bandas Pagode do Exata, dia 08/03 e P6N dia 09/03.

‌



Era do Fogo

Uma excelente opção gastronômica para toda a família são os restaurantes da Hector Studios, referência em experiências temáticas e criativas. A novidade mais recente, inspirada na Era do Gelo e na Era Paleolítica, é a Era do Fogo, que combina gastronomia e entretenimento em um ambiente que remete ao universo dos tempos das cavernas, com dinossauros, cavernas e aventuras interativas. Os visitantes são transportados para uma época ancestral, onde um jovem destemido descobre como dominar o fogo, revolucionando a vida de sua tribo. Durante o jantar, a história é encenada em um espetáculo interativo, repleto de desafios, como um ataque de tiranossauro rex, tudo vívido em um ambiente que mistura cavernas, selvas e inscrições rupestres.

‌



Chocobus

Outro atrativo irresistível na Serra Gaúcha é o Chocobus – Uma viagem pelo mundo do chocolate. O passeio temático oferece uma experiência imersiva e mágica, perfeita para quem deseja mergulhar no universo do chocolate artesanal que faz de Gramado a Capital Nacional do Chocolate Caseiro. O Chocobus é conduzido pelo carismático Cau e sua divertida turma de amigos, os Nibs, parte da Chocoturma. Juntos, eles guiarão os passageiros em uma jornada pela história e pelo mundo do chocolate, com direito a muitas risadas e descobertas. A programação inclui ainda visitas às fábricas da Chocolate Gramadense e Chocolates Prawer, duas das mais tradicionais marcas de chocolate da região.

