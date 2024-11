5 a seco convida fãs para audição inédita de seu mais novo álbum, "Sentido" Coletivo se juntará para duas sessões especiais na Casa Bona de Música, em São Paulo, no dia 24 de novembro Cartão de Visita|Do R7 01/11/2024 - 15h08 (Atualizado em 01/11/2024 - 15h08 ) twitter

Coletivo se juntará para duas sessões especiais na Casa Bona de Música, em São Paulo, no dia 24 de novembro

Com o lançamento do novo álbum, Sentido, se aproximando, 5 a seco convida o público para uma audição de seu mais novo disco. Composto por Vinicius Calderoni, Tó Brandileone, Pedro Viáfora, Pedro Alterio e Leo Bianchini, o coletivo se juntará aos fãs no Bona Casa de Música, em São Paulo, no domingo, dia 24 de novembro, para duas sessões especiais – sendo a primeira às 18h e a segunda às 20h.

Será uma oportunidade inédita na trajetória do grupo, onde compartilharão o surgimento de sua mais recente obra diretamente com seu público, que terá a chance de ouvir o disco na íntegra, em primeira mão. “É o repertório mais maduro da nossa história. Abordamos temas que não tinham sido explorados com profundidade pela banda, mas também têm os que são '5 a seco raiz'. Tem um pouco de tudo: as de amor, as existencialistas, as mais suingadas, as mais emotivas... É um disco composto e gravado nos últimos meses, mas de alguma forma gestado ao longo dos últimos cinco anos de pausa. É como uma fotografia que nasce de fato no instante do clique, mas que estava para acontecer durante todo o tempo que antecedeu aquele clique”, diz Tó Brandileone sobre Sentido.

Após a audição do álbum, que marca o retorno do coletivo após cinco anos sem shows ou gravações, ainda haverá um breve bate-papo, capitaneado pela atriz e apresentadora Maria Bopp. Nele, os integrantes do grupo responderão perguntas da entrevistadora e da plateia. “Estamos muito curiosos para ver a reação das pessoas, é uma alegria poder presentificar esse momento, tornar coletivo um acontecimento normalmente solitário (escutar as canções). Estamos animados com essa conversa envolvendo a Maria e a plateia, uma ocasião única. No fundo, tem um componente que muito importa: privilegiar nosso público que, mesmo durante a pausa, nunca deixou de estar próximo”, conta Vinicius Calderoni.

“Antes de qualquer lançamento a expectativa já é grande, pelo tempo preparando a novidade, compartilhando só entre nós cinco e poucas pessoas próximas. No nosso caso então, que estamos há cinco anos sem lançar um disco, a expectativa se multiplica, ainda mais com esse encontro onde o disco vai deixar de ser nosso e passar a ser do mundo. O que queremos e tentamos é só a primeira camada: a maneira como isso será recebido tem a ver com a faísca do novo que só se produz no corpo a corpo com cada ouvinte”, afirma Vinicius ao continuar. “Como o Tó disse bem, o álbum fotografa um amadurecimento que está expresso no repertório, no assunto das canções, na elaboração dos arranjos… o que fazemos, afinal, se move junto com a gente”, completa o artista.

A audição é uma oportunidade única para que os fãs se juntem e celebrem esse importante momento junto ao 5 a seco, que contará histórias curiosas da gravação do disco e bastidores do retorno do grupo e de cada integrante. “Num mundo de playlists, com todo mundo sem tempo pra nada, poder parar por uma hora e escutar um álbum na sua totalidade foi o jeito mais honesto que encontramos de celebrar o tamanho da alegria que sentimos com esse retorno da banda”, finaliza Tó.

Os ingressos para o evento custam a partir de R$70,00 (setenta reais) e podem ser adquiridos a partir do dia 30 de outubro, às 12h, através do site ou aplicativo da Eventim.

SERVIÇO

Data: 24 de novembro de 2024 (domingo)

Horário: primeira sessão às 18h e segunda sessão às 20h

Local: Bona Casa de Música, R. Dr. Paulo Vieira, 101 - Sumaré, São Paulo – SP

Ingressos: https://www. eventim.com.br/artist/bona- casa-musica/5-a-seco-audicao- sentido-3760979/