5 a Seco faz show emocionante no Coala e anuncia álbum de inéditas ainda para 2024 Depois de cinco anos longe dos palcos, o 5 a Seco se reuniu ontem (08) no Coala Festival, para um show que mexeu com as emoções dos... Cartão de Visita|Do R7 09/09/2024 - 16h21 (Atualizado em 09/09/2024 - 16h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Depois de cinco anos longe dos palcos, o 5 a Seco se reuniu ontem (08) no Coala Festival, para um show que mexeu com as emoções dos fãs. O dia foi ainda mais especial pois o grupo – formado por Tó Brandileone, Pedro Altério, Pedro Viáfora, Leo Bianchini e Vinicius Calderoni – foi quem estreou o Festival, que celebra a décima edição em 2024.

O grupo tocou sucessos de seus álbuns “Policromo” (2014), “Síntese” (2018) e “Pausa” (2019), como “Pra Você Dar o Nome”, “Faça Dessa Drama”, “Feliz Pra Cachorro”, entre muitas outras. Além disso, o 5 a Seco apresentou pela primeira vez nos palcos, a faixa “Coisas Dentro das Coisas”, que apesar de não ser inédita, nunca tinha sido tocada ao vivo.

Durante a apresentação, uma grande surpresa, o anúncio de um álbum de inéditas, com 15 faixas, que será lançado ainda esse ano. “Quando a gente fez o último show antes da Pausa, em 2019, eu comecei meu discurso dizendo: Tudo precisa respirar. Inclusive o amor. Sobretudo o amor. Então a gente respirou e usou a pausa para repensar o que merecia nos mover. Porque pra manter o amor, precisa fazer sentido. E naquele momento tudo fez sentido, e a pausa foi o movimento possível para a manutenção do amor. Agora, cinco anos depois, o movimento de afirmação de amor é estarmos novamente reunidos. Porque é o que faz sentido. E é nessa hora que a gente lembra que sentido também é sinônimo de direção. Sinônimo de percurso. Então, no sentido que a estrada do dia de hoje inaugura, a gente queria dizer que já gravamos um disco novo. Um disco de quinze faixas inéditas que passa bem, tá forte, tá saudável. E que vocês vão ter muitas notícias dele logo logo. E tomara que faça todo sentido pra vocês”, discursou Vinicius Calderoni durante o Festival.

Set List

‌



1- Coisas dentro das coisas

2- Maneiras e maneiras

‌



3- Ventos de netuno

4- Fiat Lux

‌



5- Na onda

6- Lua cheia

7- Pra você dar o nome

8- Em paz

9- Faça desse drama

10- Pensando bem

11- O mar dentro da concha

12- Veio pra ficar

13- Ou não