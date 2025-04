6 hotéis incríveis no Brasil para visitar durante a Semana Santa e o feriado de Tiradentes Viajantes podem curtir estadia de até quatro dias, já que a Sexta-feira Santa cairá no dia 18/04 e o feriado de Tiradentes (21/04),... Cartão de Visita|Do R7 15/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 16h06 ) twitter

Viajantes podem curtir estadia de até quatro dias, já que a Sexta-feira Santa cairá no dia 18/04 e o feriado de Tiradentes (21/04), na segunda-feira seguinte

Este ano, o mês de abril é uma grande oportunidade para viajar. Além da temperatura mais amena, dois feriados nacionais se juntam, permitindo que o viajante aproveite uma estadia prolongada de até quatro dias! No Nordeste, hotéis contam com uma programação ampla e exclusiva. Confira a nossa seleção.

Resort Arcobaleno (Porto Seguro – BA)

Em meio à Rota do Descobrimento, no Sul da Bahia, a cidade de Porto Seguro se destaca com suas praias paradisíacas, patrimônio histórico e cultural, boa gastronomia e vida noturna agitada. De categoria Superior (4 estrelas Plus) e um dos hotéis all inclusive mais tradicionais da região, o Resort Arcobaleno é reconhecido pelos hóspedes por contar com criativa programação de eventos. No final de semana de 18 a 20/04, (R$ 1.625, a diária média), a Páscoa será comemorada com uma variedade de atividades temáticas para todas as idades: caça aos ovos, oficina de brigadeiro, bingo, oficina de artes, contação de história e muito mais!

‌



O feriado também contará com a presença do Coelhinho, que entregará deliciosos ovos às crianças e marcará presença no café da manhã especial, com direito a piano ao vivo e uma mesa suculenta, recheada de chocolate. Para os feriados de Tiradentes (R$ 1.135, a diária média), os hóspedes poderão desfrutar de excelente infraestrutura de lazer e o melhor Clube de Praia da localidade, o Terrazzo Al Mare. O espaço inclui deck panorâmico à beira-mar, restaurante de padrão internacional, dois bares, quadras de vôlei e de beach tennis, área de lazer infantil e redário.

Site: https://hotelarcobaleno. com.br/

‌



Vogal Luxury Beach Hotel & SPA (Natal – RN)

Capital do Rio Grande do Norte, Natal acaba de ser reconhecida como um dos destinos mais acolhedores do Brasil em 2025, de acordo com pesquisa da plataforma Booking.com. O levantamento faz parte da 13ª edição do Traveller Review Awards, premiação que homenageia estabelecimentos e cidades que se destacam pela hospitalidade e qualidade no atendimento aos turistas.

‌



Na exclusiva Praia de Ponta Negra, o Vogal Luxury Beach Hotel & SPA se destaca, com habitações com vista para o mar, cinco piscinas outdoor, pool bar, spa L’Occitane, restaurantes, beach service e fitness center.

O Vogal Luxury Beach Hotel & SPA conta também com um Menu de Experiências cuidadosamente desenvolvido em parceria com Receptivo, que torna possível conhecer e desfrutar das belezas do Rio Grande do Norte sob um novo olhar, o olhar Vogal. Para além de tudo isso, o empreendimento traz ainda um time de hoteleiros globalmente especializado, de altíssimo nível de excelência em serviços, que segue comprometido com os mais rigorosos padrões internacionais de qualidade.

Site: https://www.vogalhotel. com.br/

Hotel Fazenda Vilarejo (Conservatória – RJ)

No empreendimento, localizado a menos de duas horas da capital fluminense, os pacotes incluem experiências únicas em um ambiente all inclusive, com o tradicional Churrasco de Chão e uma cachaçaria artesanal. O hotel conta com mais de 30 atividades para toda a família, incluindo recreação com a Turma da Alegria, Vilarejo Radical, Vila Dino, Fazendinha, quadras esportivas, passeios no lago, pescaria e muito mais.

Pacote de Páscoa (17 a 20 de abril): Diversão garantida para crianças e adultos, com Caça aos Ovos e piquenique com o Coelho da Páscoa, oficinas de pirulitos de chocolate e de máscaras, discoteca da Coelhada, aniversário do Lilico, show musical e muitas outras atrações.

Pacote de Tiradentes (21 a 25 de abril): A programação inclui Baile do Velho Oeste no Vila Country, caminhada ao Cruzeiro, bingo, totó humano, Master Chef, discoteca infantil, acampamento, desafios e jogos noturnos, garantindo diversão à família.

Informações: https://hotelfazendavilarejo. com.br/

Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras – RJ)

Primeiro all inclusive da região, oferece diversas opções de lazer, como recreação com a Turma da Alegria, piscinas, jacuzzi com borda infinita, Aqua Vila com brinquedos aquáticos, academia e quadras esportivas. Os pacotes de abril incluem duas crianças até 12 anos no quarto do casal e pagamento em até 12 vezes.

Pacote de Páscoa (17 a 21 de abril): Oficinas criativas de ovos de Páscoa, brincadeiras temáticas para adultos e crianças, almoços e jantares especiais, além de festas para celebrar a data.

Pacote de Tiradentes (21 a 23 de abril): Experiência completa, com jantares temáticos, recreação com a Turma da Alegria e diversas atrações para a família.

Informações: https://www. hotelvilarejopraia.com.br/

Le Canton (Teresópolis – RJ)

No fim de semana do feriado da Páscoa, de 17 a 20 de abril (a partir de 12x de R$ 609), a programação começa com um delicioso workshop de chocolate. Os pequenos também poderão se maravilhar com o mágico Gustavo Vierini e seu tradicional espetáculo, além de participar da caça aos ovos, brincar na estação de infláveis e se divertir na festa à fantasia.

Nos feriados de Tiradentes e de São Jorge, cujo pacote vai de 21 a 23 de abril (a partir de 12 x R$ 289), a diversão também está garantida! A agenda de atividades terá início com uma alegre Festa do Pijama. Mas o grande destaque da programação será a gincana comandada pelos atores Karol Alves e João Pessanha e programada para 22 de abril. Os pequenos também terão à disposição uma oficina de pintura de ovos, Chá com as Princesas, apresentação de circo e nova edição da caça os ovos. Informações: https://lecanton.com.br/

Lagune Barra Hotel (Rio de Janeiro – RJ)

O charmoso rooftop do Lagune Barra Hotel, no coração da Barra Olímpica, é um convite para relaxar e apreciar a vista deslumbrante de toda a região. Em abril, o hotel está implementando novas experiências. Agora, os hóspedes podem começar o dia com um toque ainda mais sofisticado: o café da manhã flutuante, que oferece uma cesta de delícias servida sobre as águas da piscina do hotel, garantindo acesso exclusivo ao espaço. Os hóspedes que optam pelo serviço têm acesso privativo à piscina, entre 8h e 9h.

A cesta para duas pessoas (R$ 320) inclui uma seleção especial de itens, como tapioca recheada, cuscuz amarelo, panqueca com frutas, ovos benedict com presunto de parma ou croque madame, prato de frios, minibolo, salada de frutas, pães variados e pão de queijo, ovos mexidos e até mini-espumante. Além do café da manhã flutuante, os hóspedes também podem desfrutar do piquenique à beira do lago, que disponibiliza serviço de massagem para um momento de relaxamento.

Informações: lagunebarrahotel.com.br/