60 anos de Marcelo Bonfá: "Será" foi a sua música mais tocada no Brasil Levantamento do Ecad aponta composições e gravações do baterista e um dos fundadores da banda Legião Urbana ao lado ao lado de Renato... Cartão de Visita|Do R7 30/01/2025 - 18h06 (Atualizado em 30/01/2025 - 18h06 )

Marcelo Bonfá é baterista e um dos fundadores da banda de rock brasileiro Legião Urbana. O grupo fez história na música brasileira e foi formado principalmente por Bonfá ao lado do vocalista Renato Russo e do guitarrista Dado Villa-Lobos. Na quinta, dia 30, o artista comemora os seus 60 anos e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data para mostrar aos seus fãs as músicas de sua autoria mais tocadas no Brasil.



O levantamento musical do Ecad apontou que “Será” foi a canção de Marcelo Bonfá mais tocada nos principais segmentos de execução pública nos últimos cinco anos no Brasil. Uma curiosidade é que essa e as demais músicas, que formam o top 10 do artista, foram feitas em parceria, principalmente, com Renato Russo e Dado Villa-Lobos.



Marcelo Bonfá tem 122 obras musicais e 287 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música. As obras musicais são as composições, com letra e/ou melodia e em parceria ou não. Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas em forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD). Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD.



No Brasil, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.



Ranking das músicas de autoria de Marcelo Bonfá mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Será Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos 2 Pais e Filhos Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos 3 Ainda é Cedo Ico Ouro Preto / Renato Russo / Marcelo Bonfá / Dado Villa-Lobos 4 Quando o sol bater na janela do teu quarto Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos 5 Há tempos Renato Russo / Marcelo Bonfá / Dado Villa-Lobos 6 Vento no litoral Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos 7 O teatro dos vampiros Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos 8 Giz Renato Russo / Marcelo Bonfá / Dado Villa-Lobos 9 O mundo anda tão complicado Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos 10 Meninos e meninas Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos