A baixista do Måneskin, Victoria, assina com a Sony Music e lança single com Anitta Artista lança com a gravadora para seu projeto solo como DJ, reafirmando sua criatividade e versatilidade musical Cartão de Visita|Do R7 04/09/2024 - 14h12 (Atualizado em 04/09/2024 - 14h12 ) ‌



Artista lança com a gravadora para seu projeto solo como DJ, reafirmando sua criatividade e versatilidade musical

Link para download/streaming: https://VictoriaDE.lnk.to/ getupbitchshakeyaasswithanitta

A Sony Music tem o prazer de anunciar a empolgante assinatura de contrato com Victoria de Angelis, também conhecida como Victoria, a renomada baixista do Måneskin, que lança seu single de estreia 'GET UP BITCH! Shake ya ass' pelo selo, em colaboração com a superstar brasileira Anitta.

'GET UP BITCH! Shake ya ass' marca um início impactante para Victoria em sua nova casa na Sony Music. A faixa techno provocante ativa os sentidos com um ritmo acelerado, perfeito para stompers de techno ousados, enquanto a decisão de Victoria de se juntar à sensação brasileira Anitta, que libera vocais intensos e cheios de raiva, a conduz por suas inspirações do baile funk ao lado mais áspero do techno dançante. Assim como sua personalidade, a vertente de música eletrônica de Victoria é tanto intransigente quanto totalmente cativante.

‌



Victoria é conhecida como a carismática baixista da banda de rock italiana Måneskin. Desde o sucesso global da banda em maio de 2021, eles têm revitalizado uma nova geração de ouvintes de rock 'n' roll. Ao fazer a transição dos shows de rock ao vivo para as cenas eletrônicas de Milão, Berlim e Nova York, Victoria descobriu uma conexão inerente entre o groove de seu baixo e os chutes dos tambores de clube. Ela mistura essas influências com o estilo e a estética dos anos 2000, criando uma fusão que se traduz em uma experiência de clubbing suada e cheia de energia.

Sua primeira turnê como DJ começou em março de 2024, e até agora, ela já se apresentou em Nova York, Chicago, Leeds, Manchester, Berlim, Barcelona e no Circoloco em Ibiza, no DC10. Nesses ambientes, Victoria consegue mesclar suas raízes e influências da música underground com seu estilo natural e estético, criando uma fusão que se traduz em experiências de clubbing intensas e energéticas.

‌



Falando sobre o projeto, Victoria declarou: "Meu novo projeto musical nasce do meu amor por uma paisagem sonora que mistura elementos da cultura club com baile funk, eletrônico, latin club e techno. Como DJ e produtora, adoro romper com as convenções ao explorar novos sons e quebrar barreiras, uma vibe que permeia tanto meus sets quanto minha primeira faixa. O som que eu curto envolve camadas e cruzamentos de estilos. Nunca me encaixei em caixas predefinidas, e essa jornada como DJ não é diferente. Para mim, é sobre explorar e fundir diferentes estilos, trazendo uma energia crua, suada e pulsante para a pista de dança."

Uma estrela pop meteórica no mundo latino, muitas vezes chamada de "Rainha do Pop Brasileiro", Anitta é uma artista prestes a dominar o mundo. Com uma legião de fãs, mais de 8,3 bilhões de visualizações no YouTube e 65 milhões de seguidores no Instagram, Anitta já recebeu inúmeros prêmios, incluindo quatro Latin American Music Awards, oito indicações ao Grammy Latino, oito MTV Europe Music Awards e, em 2022, fez história como a primeira artista solo latina a alcançar o #1 no chart global do Spotify. No ano passado, ela foi indicada ao Grammy de Artista Revelação, sendo a primeira artista brasileira a conseguir isso em 57 anos.

‌



Em parceria com a Sony Music, a chegada de Victoria ao selo, com sua paixão e expressão pela rebeldia juvenil, significa um novo e emocionante artista para a cena underground e para a família Sony Music como um todo.

