A banda Jungle revela “Let’s Go Back”, seu novo single A banda Jungle, vencedora do prêmio BRIT, entra em uma nova era ao compartilhar seu novo single “Let’s Go Back”, juntamente com um ... Cartão de Visita|Do R7 07/09/2024 - 15h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 15h30 ) ‌



A banda Jungle, vencedora do prêmio BRIT, entra em uma nova era ao compartilhar seu novo single “Let’s Go Back”, juntamente com um videoclipe, lançado pela Caiola Records / AWAL Recordings. Essa é a primeira música nova desde que a colaboradora regular Lydia Kitto se juntou oficialmente à banda - ao lado dos membros fundadores J Lloyd e Tom McFarland - e vem antes de seu histórico show em Londres, no The O2, em 12 de setembro.

O videoclipe de “Let’s Go Back” - criado e dirigido por J Lloyd, da Jungle, e pelo cineasta Charlie Di Placido - amplia o talento premiado da Jungle para criar imagens cativantes e únicas. Contrastando dança exuberante e intrincada com movimentos corporais sincronizados e fantásticos no ambiente noturno do estúdio da Jungle, o filme é impulsionado pela coreografia exemplar dos colaboradores de “Back On 74”, Shay Latukolan e Will West.