A Banda Peyote lança o single "Fé na Vida", pela Caravela Records, no próximo dia 06/09

A Banda Peyote lança o single "Fé na Vida", pelo selo Caravela Records, no próximo dia 06 de setembro



A Banda Peyote lança o single "Fé na Vida", pelo selo Caravela Records, no próximo dia 06 de setembro, em todas as plataformas, um pop rock com uma pegada de reggae que está no pulso dos corações de quem acredita que a vida é feita do que fazemos dela, e que pode ser melhor a cada dia, se apresentarmos ao universo uma melhor versão de nós mesmos.

O lançamento inusitado da banda Peyote, que vinha apresentando faixas com rocks mais pesados como punks distorcidos e new metal, chega para receber, com honra, a participação incrível na voz e nos violões, de Luis Carlinhos, vocalista do saudoso Dread Lion, e autor do ícone 'Oh, Chuva', que dispensa maiores apresentações.

O hit do artista, gravado pelo Falamansa, é sucesso nacional. Peyote e Luis Carlinhos contam ainda com a participação de João Pompeo nos teclados, e com Glauco Mendes (Tianastacia, Lagum). O feat promete alegria e suingue para o público da banda feminina.

É o quinto de um sequência de seis singles que comporão o EP 'Minha Vida é Pura Fake News', previsto para o segundo semestre. Peyote é uma banda feminina, formada por Andrea Fernandes Barça nos vocais, Isabella Castilho na guitarra, Adriana Freitas no baixo e a recém chegada Letícia Santos, que assume a bateria nos shows e nas próximas gravações após o EP.

‌



Pre-save 'Fé na Vida' - https://peyote.bfan.link/fe- na-vida

No ano de 2002, ainda com a primeira formação, quando Andrea, Isabella e Adriana contavam com o segundo guitarrista Eurico Igarashi e o baterista e compositor Alessandro Tonnera, a banda gravou o álbum de estreia, auto intitulado Peyote (disponível em todas as plataformas de música) com 15 músicas, sendo 14 delas autorais, 9 em parceria de Andrea e Alessandro, que assina todos os arranjos das faixas.

‌



Ao longo de sua trajetória, Peyote teve muitos shows emocionantes e fãs fiéis por toda a cena carioca. Mas no auge um fim brusco interrompeu a trajetória do grupo por questões pessoais, relacionamentos, mudança de empregos dos integrantes, além de um breve retorno em 2008 mas que não se consolidou.

O retorno de fato começou a se desenhar durante a pandemia em 2020, quando as três meninas se reencontraram e começaram a compor um novo álbum de músicas inéditas e autorais. Criam uma webserie contando a história de como caminhos da vida podem nos afastar dos nossos sonhos (como o de viver de música) e o roteiro da obra “Peyote Band : uma banda de garotas” é indicado a um dos 10 melhores projetos do Rio Web Fest 2022. A banda também compôs a música tema da série documental 'Preciso Voltar Pra Casa', da Box Play Brazil.

‌



Em dezembro de 2023, Peyote lança o primeiro single, “O que você nasceu pra ser”, em que clipe e faixa falam dos sonhos abandonados e do preço alto pago por isso. Em seguida, lançam 'Preciso Voltar Pra Casa', uma canção feminista que fala de tudo que a mãe solo e a mulher sofre na maternidade, nas relações, no mercado de trabalho, e todos os dedos que são apontados para a mulher que quer ser livre. Na sequência, vem 'Mentira Real', um manifesto político cheio de urgência com a pegada inconfundível da compositora e guitarrista da banda Isabella (o título do EP 'Minha Vida é Pura Fake News' foi pensado a partir de uma frase desta faixa).

Em maio deste ano, Peyote lançou o quarto single, com releitura Nu Metal de Movimento Barraco, letra de Dudu Valle, em homenagem à extinta banda 'A Porca e A Engrenagem', trazendo o integrante original Carbono e sua filha Helena, em feat inédito.

Ficha técnica

Nome artístico de todos os músicos que tocaram na faixa:

Andrea Fernandes

Isabella Castilho

Dri Freitas

Glauco Mendes - bateria

João Pompeo - Teclados

Luís Carlinhos - voz e violão

Engenheiro de som: Rafael Piquet

Mixagem: Rafael Piquet

Masterização: Rafael Piquet

Nome do estúdio: Megaphone

Nome artístico do produtor musical: Peyote

Colaboração: Luis Carlinhos, Rafael Oliveira

Selo: Caravela Records