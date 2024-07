‘A Bela e a Fera – O Espetáculo Musical’ chega a Ribeirão Preto Atração recria no palco um dos maiores clássicos da literatura e do cinema. Espetáculo será no dia 20 de julho (sábado), às 16h, no... Cartão de Visita|Do R7 18/07/2024 - 16h23 (Atualizado em 18/07/2024 - 16h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Atração recria no palco um dos maiores clássicos da literatura e do cinema. Espetáculo será no dia 20 de julho (sábado), às 16h, no Theatro Pedro II

Das páginas dos livros e das telas para os palcos, uma das mais clássicas histórias universais chega a Ribeirão Preto no dia 20 de julho (sábado), às 16h, para única apresentação de “A Bela e a Fera – O Espetáculo Musical”. A apresentação será no Theatro Pedro II (rua Álvares Cabral, 370, Centro) e os ingressos, entre R$ 50 e R$ 140, estão à venda pelo site Ingresso Digital (veja serviço abaixo).

Com 15 artistas em cena, o espetáculo traz a emocionante história de amor entre uma linda jovem e um príncipe que foi enfeitiçado e transformado em fera. A bondade de Bela a faz enxergar o lado humano da Fera, por quem se apaixona perdidamente, quebrando todo o feitiço. “Nesta montagem, procuramos nos manter bem fiéis ao que a história traz como características muito marcantes, afinal, é o que está no imaginário das pessoas, então nossa intenção é chegar nesse lugar da memória delas. O público pode esperar um lindo espetáculo, cheio de magias e boas recordações”, conta a atriz e cantora Flavia Mirella Mengar, que vive a Bela no palco.

Além do experiente elenco que atua, dança e canta ao vivo, o espetáculo conta com direção geral de Bruno Rizzo, direção executiva de Daniela Schiarreta e direção residente de Ewerton Novaes. A turnê já percorreu mais de 50 cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Fortaleza, entre outras, além de Uruguai e Argentina, impactando um público de mais de 250 mil pessoas.

Publicidade

Serviço

A Bela e a Fera – O Espetáculo Musical

Publicidade

Data: 20 de julho de 2024 (sábado)

Horário: 16 horas

Publicidade

Local: Theatro Pedro II (rua Álvares Cabral, 370, Centro, Ribeirão Preto/SP).

Classificação: livre

Ingressos:

Balcão Nobre: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)

Frisa: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia)

Plateia B: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia)

Plateia A: R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia)

Vendas: https://www.ingressodigital. com/evento/12187/Bela_e_a_ Fera__O_Musical (valor + taxa)