A cantora e compositora P0CKET lança single em parceria com Valesca Popozuda Representante do funk carioca, P0CKET estreia sua parceria com Valesca Popozuda no dia 27 de março com a faixa “Desliguei o GPS”, disponível... Cartão de Visita|Do R7 27/03/2025 - 13h45 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Representante do funk carioca, P0CKET estreia sua parceria com Valesca Popozuda no dia 27 de março com a faixa “Desliguei o GPS”, disponível em todas as plataformas via ONErpm

Nesta quinta-feira, 27 de março, o projeto Elo Feat dos Sonhos lança o terceiro single da jornada musical do projeto - uma composição autoral da artista P0CKET, natural de Cuiabá-MT e atualmente moradora do complexo da Maré, Rio de Janeiro, em parceria com Valesca Popozuda, precursora do funk carioca no início dos anos 2000. A faixa “Desliguei o GPS”, disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, segue a série de lançamentos em parceria com os feats dos sonhos e traz o melhor do funk carioca, um dos gêneros mais populares do Brasil e importante movimento cultural das periferias.

Ouça "Desliguei o GPS" aqui

“Achei muito maneiro que um projeto como o Elo Feat dos Sonhos pudesse incentivar novos artistas de tantos ritmos do Brasil. A música brasileira é muito rica, então nada melhor que poder mostrar isso através desse projeto e ainda conseguir um encontro da galera das antigas da cena musical com quem tá chegando - e unir com toda a experiência da Maria Gadú, do Ruxell e do Pretinho da Serrinha. Imagina, um sonho pra quem quer conquistar o mundo da música", comenta Valesca Popozuda.

‌



O Elo Feat dos Sonhos foi um sucesso de adesão, com mais de mil inscrições recebidas de 25 estados do Brasil e mais de 300 cidades. O projeto selecionou 10 artistas de diversas regiões do país, reforçando o amplo alcance da música regional brasileira e o interesse do público por sua diversidade. O terceiro single a ser lançado pelo projeto é uma composição original de P0CKET e evidencia a cultura do funk carioca, gênero musical originado no Rio de Janeiro nos anos 1980.

“A produção ficou por conta do Ruxell, que eu adoro! A batida ficou tudo, a cara do Funk Carioca, com aquela batida do tamborzão, sabe? Acho que o que mais diferencia pro Funk Paulista é que em São Paulo, o som tem uma levada menos acelerada, com influência do rap e do trap. No Rio, a galera sobe o bpm. Mas no fim, tudo é funk, um influencia o outro e hoje, por conta da internet, cada vez mais conseguimos misturar os dois estilos", reforça Valesca.

‌



Nascida em Mato Grosso, P0CKET tem 28 anos de idade e atualmente mora no Complexo da Maré, Rio de Janeiro. Poetisa, atriz, cantora e compositora, acumula em sua trajetória feats com Mac Julia, Deize Tigrona, Shevchenko, entre outros. Participou do projeto de aceleração artística da Fundição Progresso “Estude o Funk”, e desde então vem se destacando na cena com sua estética única. Destaque este que a levou a ser selecionada para a primeira edição do projeto Elo Feat dos Sonhos, em parceria com uma das maiores cantoras de funk da geração.

“Fiquei muito feliz e honrada em ser selecionada, afinal, muitas pessoas que admiro passaram pelo processo seletivo, o que me mostrou que estou no caminho certo e me posicionando bem no mercado. Além disso, admiro demais o trabalho da Valesca, a acompanho desde novinha, então ela é uma grande referência para mim. Sou muito grata ao projeto Elo Feat dos Sonhos, que sem dúvidas é um marco na minha carreira, além de apoiar o funk carioca em um momento em que voltamos a discutir sua criminalização, tornando o projeto ainda mais importante e, diria, fundamental.“ finaliza P0CKET.

‌



A curadoria dos participantes foi realizada por uma comissão independente formada por Roberta Martinelli, apresentadora e radialista; Ana Paula Paulino, colunista do POPline.Biz e gerente de A&R da Warner Music Brasil; e Aíla, cantora e compositora. Também participaram da seleção Pretinho da Serrinha e Maria Gadú, diretores musicais do projeto.

A última fase do Elo Feat dos Sonhos trará, semanalmente, lançamentos das faixas dos artistas selecionados em colaborações com renomados nomes da música brasileira. Cada colaboração representa diferentes gêneros musicais e visa a celebração da diversidade e da cultura nacional.

Os lançamentos do projeto acontecem de março a maio de 2025, e contemplam diferentes gêneros e feats nacionais, sendo eles:

● Amanda Pacífico, de Belém (PA) - Carimbó com Dona Onete e Suraras do Tapajós;

● Juliano Guerra, de Canguçu (RS) - Milonga com a Filipe Catto;

● Ketlen Nascimento, de Caruari (AM) – Boi da Amazônia com os bois Caprichoso e Garantido;

● Maíra da Rosa, de Vargem Grande Paulista (SP) - Samba com Péricles;

● Meire D’Origem, de São José dos Campos (SP) - RAP de São Paulo com Rappin´Hood;

● Mestre Anderson Miguel, de Nazaré da Mata (PE) - Maracatu com Lenine;

● P0cket, de Cuiabá (MS) – Funk Carioca com Valesca Popozuda

● Walder Wolf, de Cametá (PA) - Tecnobrega do Pará com Gaby Amarantos;

● Zenaide Parteira, de Tarauacá (AC) – Forró com Geraldo Azevedo

O Elo Feat dos Sonhos é uma iniciativa do Ministério da Cultura e da Elo, empresa 100% brasileira de tecnologia de pagamentos, e é realizado pela Cingulado, especializada em projetos culturais e sociais. O projeto conta com o apoio de recursos incentivados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura.

“Desliguei o GPS” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.