A dupla NEIL FRANCES compartilha a primeira parte de seu projeto "CLUB NF" A dupla de Los Angeles NEIL FRANCES anunciou o CLUB NF, um novo projeto que reimagina tanto seu catálogo quanto suas apresentações... Cartão de Visita|Do R7 27/11/2024 - 11h48 (Atualizado em 27/11/2024 - 11h48 )

A dupla de Los Angeles NEIL FRANCES anunciou o CLUB NF, um novo projeto que reimagina tanto seu catálogo quanto suas apresentações ao vivo. Enquanto os shows com banda completa como NEIL FRANCES exploram o soul do electro-indie rock, o CLUB NF foca em versões retrabalhadas e voltadas para as pistas de dança, apresentadas com sintetizadores, sequenciadores, drum machines e samplers ao vivo. Inspirado em referências como Nite Versions do Soulwax e Chroma do BICEP, o CLUB NF oferece aos fãs uma experiência imersiva de “clube”, com novas sonoridades, iluminação e produção de palco. A dupla realizará turnês por locais selecionados ao redor do mundo ao longo de 2025.

Para comemorar o lançamento, eles apresentam o VOL. 1, com novas versões prontas para as pistas, como “dancing”, “Dumb Love” e o cover certificado como Platina de “Music Sounds Better With You”. Jordan Feller e Marc Gilfry explicam que a cultura dos clubes e a música de dança sempre estiveram no coração do NEIL FRANCES, sendo a música de clube e os espaços em que ela existe uma de suas principais fontes de inspiração. Eles sempre quiseram criar uma “extensão” para que sua música pudesse habitar esses espaços e apresentar um show ao vivo utilizando apenas equipamentos analógicos, como sequenciadores, drum machines, sintetizadores, instrumentação ao vivo e samples. Com isso em mente, começaram o CLUB NF e reimaginaram algumas de suas músicas antigas em um formato mais voltado para clubes. Eles afirmam que adoraram criar o VOLUME 1, que é o início de uma série contínua de lançamentos sob o nome CLUB NF.

No próximo ano, a banda já está confirmada para o Lollapalooza Brasil e para abrir a turnê norte-americana de primavera do RÜFÜS DU SOL.

A dupla ganhou atenção global pela primeira vez quando seu cover de “Music Sounds Better With You”, de Stardust, viralizou, alcançando a certificação de Platina na Austrália e Ouro no Canadá. Desde então, seu catálogo já foi transmitido mais de 600 milhões de vezes. Conhecidos não apenas por suas habilidades de gravação, mas também como “sociólogos das pistas de dança”, o NEIL FRANCES se destacou por sua presença de palco cativante. Eles já esgotaram inúmeras turnês pela América do Norte, incluindo shows principais no Brooklyn Steel e no The Novo, abriram para artistas como Jungle, Odesza e Unknown Mortal Orchestra e se tornaram presença constante nos festivais, subindo ao palco de quase todos os principais eventos da América do Norte.

Neste último verão, lançaram o álbum deluxe It’s All A Bit Fuzzier, com seis remixes de artistas como Poolside e Alan Braxe, de singles do disco lançado em outubro de 2023, It’s All a Bit Fuzzy. O álbum, repleto de colaborações, refina o groove natural e voltado para clubes do NEIL FRANCES, com influências sonoras que vão desde a cultura rave dos anos 80/90, funk e soul dos anos 70, yacht rock e hip-hop clássico. Aludindo a uma noite de festa seguida por uma manhã agradavelmente zonza, é “uma ode à house music”, com participações de talentos em ascensão como dreamcastmoe, St. Panther, PawPaw Rod e DRAMA. O álbum contou com o apoio de veículos como KCRW, BBC6, Travis Mills, This Song Is Sick, SPIN, Rolling Stone e NME. Mais novidades de NEIL FRANCES e CLUB NF estão por vir em breve.

NEIL FRANCES Online:

Website | Instagram | Facebook | Twitter | TikTok | YouTube