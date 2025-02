A dupla norueguesa Röyksopp lança o single “What Else Is There? (True Electric)” ft. Fever Ray Após o surpreendente lançamento do álbum “Nebulous Nights (An Ambient Excursion into Profound Mysteries)” em dezembro de 2024, a aclamada... Cartão de Visita|Do R7 22/01/2025 - 17h26 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escute aqui.

Após o surpreendente lançamento do álbum “Nebulous Nights (An Ambient Excursion into Profound Mysteries)” em dezembro de 2024, a aclamada dupla eletrônica Röyksopp, formada por Svein Berge e Torbjørn Bruntland, inicia 2025 anunciando detalhes de um novo álbum, True Electric, que será lançado em 11 de abril. Svein e Torbjørn introduzem o projeto com a faixa “What Else Is There? (True Electric)” ft. Fever Ray, uma nova e pulsante versão do clássico de Röyksopp, originalmente do álbum The Understanding (2005).

Um videoclipe intenso e energético da música, dirigido por Stian Andersen, colaborador frequente de Röyksopp, foi gravado durante o show True Electric de 2023 em Atenas, capturando toda a energia cinética da apresentação ao vivo.

True Electric reúne 19 versões de estúdio das músicas apresentadas na turnê True Electric de Röyksopp em 2023. O álbum inclui a inédita ‘The “R”’ e novas versões de faixas e remixes retirados do celebrado catálogo da dupla. Entre elas estão a célebre colaboração com Robyn em “Do It Again” (do EP Do It Again, de 2014) e “Running To The Sea”, com Susanne Sundfør (do álbum The Inevitable End, também de 2014), além de várias faixas do universo criativo “Profound Mysteries”, que resultou em três álbuns lançados em 2022.

‌



Falando sobre o álbum, Svein e Torbjørn explicam: "True Electric consiste em gravações e interpretações que capturam a essência de nossos shows ao vivo com o mesmo nome. A ideia foi enfatizar os aspectos mais voltados para o clube da nossa música, além de retornar às nossas raízes no universo da música eletrônica."

True Electric será lançado em plataformas de streaming em 11 de abril. As versões físicas, incluindo uma edição limitada em vinil triplo (3LP) com pôster dobrável e uma edição em 2CD com livreto de 8 páginas, estarão disponíveis a partir de 9 de maio. A diretora de arte de Los Angeles Christina Huang foi responsável pelo design do álbum, que apresenta fotografias da turnê True Electric de Röyksopp tiradas por Stian Andersen e Suie Le.

‌



Röyksopp também anunciou nove novas datas nos Estados Unidos como parte de sua turnê mundial de DJs, incluindo apresentações no Elsewhere, em Nova York, no dia 17 de maio, e no The Fonda Theatre, em Los Angeles, em 23 de maio.

True Electric tracklist:

The Ladder [True Electric] Impossible (ft. Alison Goldfrapp) [True Electric] This Time, This Place (ft. Beki Mari) [True Electric] The Girl And The Robot (ft. Robyn) [True Electric] Here She Comes Again (ft. Jamie Irrepressible) [True Electric] Monument (ft. Robyn) [True Electric] Oh, Lover (ft. Susanne Sundfør) [True Electric] Unity (ft. Karen Harding) [True Electric] You Don't Have A Clue (ft. Anneli Drecker) [True Electric] The "R" (True Electric) Breathe (ft. Astrid S) [True Electric] Running To The Sea (ft. Susanne Sundfør) [True Electric] What Else Is There? (ft. Fever Ray) [True Electric] Never Ever (ft. Susanne Sundfør) [True Electric] Sordid Affair (ft. Man Without Country) [True Electric] I Had This Thing (ft. Jamie Irrepressible) [True Electric] Feel It (ft. Maurissa Rose) [True Electric] Do It Again (ft. Robyn) [True Electric] Like An Old Dog (ft. Pixx) [True Electric]