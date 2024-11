A estrela em ascenção Zoe Ko lança o novo single “Lucky” A artista pop nova-iorquina Zoe Ko, apresenta mais uma amostra de seus novos projetos com o single “Lucky” Cartão de Visita|Do R7 13/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 13/11/2024 - 15h29 ) twitter

Escute aqui.

A artista pop nova-iorquina Zoe Ko, apresenta mais uma amostra de seus novos projetos com o single “Lucky”.

Ko conta: “Escrevi ‘Lucky’ no dia seguinte a um garoto me irritar enquanto eu estava com meus amigos... E ao invés de ficar chateada ou frustrada com isso, às vezes você só precisa rir desses caras que acham que realmente têm uma chance com você. Porque, sinceramente, é hilário. Esta música é simples e direta: eu sei meu valor, você me quer, mas não pode me ter. E o fato de você achar que está ‘se dando bem’ é muito engraçado.”

A nova música segue o lançamento do single anterior, “Kiss My (Ah)”;

Nascida e criada em Nova York e agora vivendo em Los Angeles, a música de Ko destaca a experiência feminina e explora temas de autenticidade e empoderamento. Ela se inspira em uma combinação do “alt-rock nova-iorquino e uma pegada de clube, com a energia das garotas pop dos anos 2000”, além de ícones do pop como Britney Spears, Rihanna, No Doubt e outros.

A cantora e compositora lançou seu EP de estreia, Baby Teeth, no último outono, recebendo elogios generalizados. O Popdust comentou que o EP “consiste em cinco faixas que dão uma amostra perfeita de quem é Zoe Ko como artista – honesta, engraçada e ousada”, enquanto a Earmilk detalha: “Com cada produção cativante oferecendo uma visão única da evolução musical e pessoal de Zoe Ko, o EP introspectivo, mas vibrante, nos oferece um mundo sonoro repleto de cura e confiança, convidando o público a liberar suas emoções, explorar seus desejos mais profundos e embarcar com ela nessa jornada de autodescoberta.”

Após o EP, Zoe lançou “EAT / DIRT” e “Touch Therapy” no início deste ano, músicas que entraram em várias playlists de destaque e figuraram em capas de playlists no Spotify e Apple Music.