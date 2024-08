A exposição 'Sobreposições', de Nando Paulino, pode ser visitada até o dia 01.9 (domingo) A exposição 'Sobreposições', de Nando Paulino, com curadoria de Marcia Marschhausen, pode ser visitada até domingo, dia 01/9, no Espaço... Cartão de Visita|Do R7 29/08/2024 - 17h21 (Atualizado em 29/08/2024 - 17h21 ) ‌



A exposição 'Sobreposições', de Nando Paulino, com curadoria de Marcia Marschhausen, pode ser visitada até domingo, dia 01/9, no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, trazendo pinturas expressionistas, onde formas e cores se fundem e transmitem ao espectador os estados emocionais da condição humana.

Cada obra é um convite para explorar as camadas de significado por trás da superfície, revelando um mundo onde a arte não só reflete, mas também redefine a experiência humana.

Uma experiência inesquecível.

Texto Curatorial

‌



SOBREPOSIÇÕES

A exposição "Sobreposições" mergulha profundamente nas tradições da pintura expressionista europeia, traçando um paralelo contemporâneo através da obra de Nando Paulino. Em cada tela, encontramos uma reflexão vívida sobre a complexa interação entre o indivíduo e o mundo que o cerca. Paulino habilmente captura os estados emocionais da condição humana. Os trabalhos são baseados em poses de modelo vivo que são posteriormente manipuladas para encontrar as sobreposições. Essas figuras humanas parecem fundir-se evocando um diálogo contínuo entre o humano e o inanimado. A estrutura visual das obras é primordialmente desenhística, mas enriquecida por uma paleta cromática dramática que ressoa com as cores ousadas do modernismo inicial do século XX. Este jogo entre forma e cor realça a intensidade emocional das composições.

‌



Cada cena pintada por Paulino não só narra a história de indivíduos imersos em suas próprias contemplações e interações, mas também reverbera com ecos de movimentos artísticos passados. As figuras humanas, por vezes, parecem solitárias em sua introspecção, enquanto em outros momentos, se fundem harmoniosamente com o ambiente circundante, desafiando categorizações. Assim, em "Sobreposições", Nando Paulino revigora a clássica tradição do desenho erudito através de uma lente contemporânea, onde a narrativa visual é entrelaçada com uma estética distorcida. Cada obra é um convite para explorar

as camadas de significado por trás da superfície, revelando um mundo onde a arte não só reflete, mas também redefine a experiência humana.

Marcia Marschhausen _ curadoria

‌



Sobre Nando Paulino

Carioca de nascimento, jornalista de formação, exerceu a profissão por 40 anos, passando pelos principais órgãos de Imprensa do Brasil. A partir do início da década de 2010, começou a dedicar-se às artes plásticas. Frequentou em São Paulo o atelier Dalton de Luca e, posteriormente, no Rio, passou a estudar na EAV (Escola de Artes Visuais) do Parque Lage, onde passou pelas oficinas de Chico Cunha, João Magalhães, Gianguido Bonfanti (modelo vivo), Ronaldo Rego Macedo e, atualmente, David Cury. Também frequentou a Coart-UERJ e Centro de Artes Calouste Gulbenkian, onde estudou aquarela com Alberto Kaplan. Faz parte do grupo Urban Sketchers Rio, do coletivo Artistas Sagapa, do Coletivo 21, do Espaço BB Galeria de Arte e do Coletivo Pressão de Borda.



Instagram: @nandopaulino57

Whattsapp: 21-975766357

Facebook: fernando.paulino.319

E-mail: fernandopaulino57@ gmail.com

Serviço

Exposição: Sobreposições

Artista: Nando Paulino

Local: Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto

Rua Humaitá, 163 - Humaitá, Rio de Janeiro - RJ,

De quarta a domingo, das 16h às 21h

Abertura: 08 de agosto de 2024 das 17h às 21h

Visitação: 08 de agosto a 01 de setembro de 2024

Curadoria Marcia Marschhausen

Iluminação Rogério Emerson

Montadora Fabiane Albuquerque

Assessoria de imprensa Paula Ramagem

Gráfica Tesouro Laser

Fotografia Pamela Silva