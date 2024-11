A trilha sonora de Arcane 2 chega com “Come Play” O grupo de K-pop Stray Kids, a rapper porto-riquenha Young Miko e o lendário guitarrista Tom Morello se uniram para o próximo single... Cartão de Visita|Do R7 17/10/2024 - 18h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 18h08 ) twitter

Escute aqui.

O grupo de K-pop Stray Kids, a rapper porto-riquenha Young Miko e o lendário guitarrista Tom Morello se uniram para o próximo single da trilha sonora de Arcane Season 2 (Riot Games / Virgin Music Group). Intitulada “Come Play”, o som mistura a vibração de alta energia do K-pop com a ousadia do rap latino, tudo isso elevado por riffs de guitarra de tirar o fôlego. A música é apresentada no último trailer da série, que pode ser visto AQUI.

A trilha sonora diversificada de Arcane League of Legends: Season 2 também conta com Mike Shinoda e Emily Armstrong (Linkin Park), Twenty One Pilots, Stromae, Marcus King, Ashnikko, d4vd e muito mais. A pré-venda do vinil e dos CDs da segunda temporada já estão disponíveis AQUI.

Cada música da trilha sonora é uma composição original criada especificamente para momentos cruciais da série, que é baseada no icônico jogo League of Legends da Riot. A música de Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack From the Animated Series) foi criada para capturar a profundidade emocional desses amados personagens e aprimorar a experiência de contar histórias. Muitos dos artistas apresentados na trilha sonora são jogadores de League of Legends, fãs apaixonados de Arcane e colaboradores anteriores da Riot Games.

‌



Tracklist:

1. “Heavy Is The Crown” - Mike Shinoda, Emily Armstrong

‌



2. “I Can't Hear It Now” - Freya Ridings

3. “Sucker” - Marcus King

‌



4. “Renegade (We Never Run)” - Stefflon Don, Raja Kumari ft. Jarina De Marco

5. “Hellfire” - FEVER 333

6. “To Ashes And Blood” – Woodkid

7. “Paint The Town Blue” - Ashnikko

8. “Remember Me (Intro)” - d4vd

9. “Remember Me” - d4vd

10. TRACK 10

11. “Cocktail Molotov” – ZAND

12. “What Have They Done To Us” - Mako, Grey

13. “Rebel Heart” – Djerv

14. “The Beast” - Misha Mansoor

15. “Spin The Wheel” - Mick Wingert

16. “Ma Meilleure Ennemie” - Stromae, Pomme

17. “Fantastic” - King Princess

18. “The Line” - Twenty One Pilots

19. “Blood Sweat & Tears” - Sheryl Lee Ralph

20. “Come Play” - Stray Kids, Young Miko, Tom Morello

21. “Wasteland” - Royal & the Serpent

22. “Enemy with JID (Opening Title version) from the series Arcane League of Legends)” – Imagine Dragons feat. JID

O capítulo final da série vencedora do prêmio Primetime Emmy retorna em 9 de novembro na Netflix, lançado em três atos distintos. Arcane, uma das séries animadas de maior sucesso da Netflix, foi criada por Christian Linke e Alex Yee. Os produtores executivos incluem Linke, Marc Merrill e Brandon Beck. A Fortiche Production dirigiu e produziu a animação Arcane, sob a direção dos fundadores Pascal Charrue e Arnaud Delord.