Abayomi celebra a beleza das colaborações musicais com o lançamento do projeto "Encontro Precioso" “Farei”, marca a aproximação do artista com os músicos que o acompanham durante a série

Abayomi, cantor e compositor, dá o primeiro passo para seu novo projeto nesta sexta-feira (29). Intitulado de "Encontro Precioso", a produção é uma série de três lançamentos que celebram a beleza dos encontros e das colaborações criativas na construção da música como arte e o impacto destas interações para o desenvolvimento da carreira musical do artista.

"Encontro Precioso" nasceu da necessidade de Abayomi de explorar novas facetas artísticas e mergulhar em colaborações com artistas de diferentes segmentos. “O projeto é o reflexo da minha visão como artista sobre a importância da conexão humana e da troca de experiências na jornada criativa”, destaca o artista.

Os encontros aconteceram no Rio de Janeiro e conta com o cantor e compositor Feyjão, e da cantora Becca Perret. Já a música escolhida para o momento foi “Farei”,, que ainda marca o encontro entre Abayomi com os músicos do projeto, entre eles seu parceiro em composições e produções musicais Thiago Silva e da backing vocals Ayla Albuquerque e Jenni Rocha.

Ouça "Farei"

Prova disso é a ficha técnica: além de produzir, o artista ainda tem diversos feats nos bastidores, como a composição ao lado de João Manoel, programação e arranjo junto de Nélio Jr., e ainda divide a mixagem com Gabriel Vasconcelos.

Já o próximo single, "Seja do Jeito Que For", com Becca Perret, e tem previsão de lançamento para o fim de Abril, enquanto o encontro com Feyjão chega na útlima semana de maio. Todas as faixas ainda contam com

Abayomi, ou Gabriel Barriga, começou sua jornada musical em 2007, e desde então tem deixado sua marca como compositor, com grandes hits da música brasileira, como “Caraca, Muleke!” e “Ainda Bem” (Thiaguinho), “Vai e Chora” (Sorriso Maroto), “Preservê” (Gaab), “Tá Fácil” (Preta Gil) entre outros trabalhos para grupos e artistas como Exaltasamba, Turma do Pagode, Sorriso Maroto, Péricles, Rodriguinho, Gaab, entre outros. O artista ainda integra a banda de seu parceiro de composição Thiaguinho.

