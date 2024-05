Abayomi lança a terceira e última faixa do Projeto “Encontro Precioso” ao lado de Feyjão “Aquariana” sucede o feat “Seja Como For”, que contou com a presença de Becca Perret

Alto contraste

A+

A-

“Aquariana” sucede o feat “Seja Como For”, que contou com a presença de Becca Perret

O cantor e compositor Abayomi lança no próximo dia 24 de maio o terceiro lançamento de seu projeto musical, intitulado “Encontro Precioso”. A nova música, “Aquariana” conta com a participação do artista Vinicius Feyjão, marcando um reencontro de dois amigos de longa data.

“A minha conexão com o Feyjão é muito forte. A letra da música tem muito o jeito dele de cantar e é a cara dele. Eu já queria há muito tempo fazer esse dueto, e o resultado foi melhor do que eu imaginei”, destacou o artista.

“Aquariana” não tem somente colaboração nas vozes, já que Abayomi divide a composição com João Manoel e Leo Alves, além de assinar a programação e arranjos e produção musical. Já a mixagem ficou a cargo de Gabriel Vasconcelos, enquanto Daniele Andrade cuidou do Protools, enquanto a guitarra foi executada por Michel Fujiwara, violões por Vitor Coelho e os vocais de apoio são de Jenni Rocha. A faixa sucede “Seja do Jeito Que For” que contou com a participação de uma das grandes expoentes nova MPB, Becca Perret.

Publicidade

O termo “Encontro Precioso” é a tradução literal de “Abayomi” em Iorubá. Já o projeto, gravado no Rio de Janeiro, é uma série de três lançamentos que celebram a beleza dos encontros e das colaborações criativas na construção da música como arte e o impacto destas interações para o desenvolvimento da carreira musical do artista. A ideia surgiu da necessidade do cantor de explorar novas facetas artísticas e mergulhar em parcerias com artistas de diferentes segmentos e parceiros de longa data da música.

“O trabalho é o reflexo da minha visão como cantor e compositor sobre a importância da conexão humana e da troca de experiências na jornada criativa”, destaca Abayomi.

Publicidade

Gabriel Abayomi, também conhecido como Gabriel Barriga, iniciou sua jornada musical em 2007 e se destacou como compositor de grandes sucessos da música brasileira. Suas composições incluem hits como “Caraca, Muleke!” e “Ainda Bem” (interpretados por Thiaguinho), “Vai e Chora” (Sorriso Maroto), “Preservê” (Gaab) e “Tá Fácil” (Preta Gil), entre outros. Além disso, Abayomi é membro da banda de seu parceiro de composição, Thiaguinho.

Letra:

Publicidade

Tá difícil entender

Seu silêncio só esconde

O que fez pra ela não responder

Do nada você some

Porque tem que ser assim

Pra que me ignorar

Eu fico pensando aqui

Onde será que ela tá

Será que ela vai vir

Chamei ela pra jantar

Visualizou mas não quis

Dar OK, pra me acalmar

Queria não te sufocar, mas olha aí

Sempre rola isso quando você some assim

Vi que ela postou que tava afim de sumir

Acho uma boa ideia que tal colar aqui

O dia inteiro eu to ligando

Tô a mó “cota” esperando

E, nesse vamo ou não vamo

Já fiz tantos planos

Que eu to até cansando

Será que ja mandaram mais um fake de novo

Sério?!

Que preguiça de todo esse povo

Me desculpe por ser ansioso

Eu tô ligando de novo

Eu tô ligando de novo

Ai mina se resolve na sua vida, quer ficar comigo ou perder a chance de ser feliz todo dia

Cuidado com o jeito que se vinga , pra toda ocasião existe sempre uma saída

Ela inspira , experiente sente

No pensamento ela tá sempre presente

Luz! Cativa, e tem um brilha toda quente

Aquariana complica a gente

Eu de Áries viajando nessa brisa

Fecha comigo que eu tô contigo vida

Voltamos no início novamente, nessa trilha , nessa linha, nessa sina

Eu nunca dei mancada entende bem

E agora por mentiras você vem acreditando em outro alguém

Confia em mim não tem ninguém

Será que ja mandaram mais um fake de novo

Sério!

Que preguiça de todo esse povo

Me desculpe por ser ansioso

Eu tô ligando de novo

Eu tô ligando de novo

Abayomi:

Instagram | YouTube

O Menino

Gabriel Barriga, como é conhecido, se apaixonou pela música ainda criança. Seu pai, Cidinho – fundador de um grupo musical – foi quem o inspirou a se tornar músico. Sua avó, Gabriela, foi quem o influenciou nas primeiras composições e que o inspira até os dias de hoje. Em casa, ela pedia que ele tocasse violão, para que ela pudesse cantarolar suas canções e poesias.

Aos quatorze anos de idade, Gabriel já fazia suas apresentações em Presidente Prudente e região. Assim, ainda na adolescência, já tinha certeza de que era de música que gostaria de viver. Iniciou então seu plano de carreira, trazendo sua verdade em suas composições e apresentando esta arte ao grande público.

O Músico e Compositor

Em 2007 começa sua vida profissional na música, passando a morar em São Paulo, onde reside até os dias de hoje. Há alguns anos, integra a banda de seu parceiro de composição Thiaguinho.

Como um bom sonhador, Gabriel correu e corre atrás de seus sonhos. Se tornou um autor reconhecido e gravado por artistas como o próprio Thiaguinho, Exaltasamba, Sorriso Maroto, Preta Gil, Turma do Pagode, Péricles, Rodriguinho, GAAB, entre outros artistas. Em seu catálogo estão “Caraca, Muleke!' e “Ainda bem” (Thiaguinho), “Vai e Chora” (Sorriso Maroto), “Preservê” (Gaab) e “Tá Fácil' (Preta Gil)”, entre outros trabalhos.

Sempre em busca de desafios, resolveu estudar Produção Musical e se apaixonou pelo ofício. Assim, começou a fazer a produção de suas próprias músicas e, de uma maneira natural, o resultado acabou virando um disco.