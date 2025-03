Acirp faz doação de livros de Golfeto Excedente da coleção privada do professor, que faleceu 2023 e destinou seu acervo à Associação em testamento, foi compartilhado para... Cartão de Visita|Do R7 28/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Excedente da coleção privada do professor, que faleceu 2023 e destinou seu acervo à Associação em testamento, foi compartilhado para projetos educacionais de incentivo à leitura

Parte do acervo da biblioteca particular do professor Antonio Vicente Golfeto, deixada em testamento a cargo da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (Acirp), agora está disponível para auxiliar em projetos públicos de educação e leitura.

Falecido em 2023 aos 80 anos, Golfeto esteve à frente do Instituto de Economia Maurílio Biagi da Acirp por décadas e deixou sua coleção particular de quase 5 mil livros em testamento para a entidade.

O material estava disposto em uma biblioteca montada em sua antiga sala no Palácio do Comércio e Indústria. O espaço, porém, não comportava adequadamente todo o acervo.

A entidade, então, optou por manter ali os livros de não ficção, mais relacionados ao legado de Golfeto à Acirp, e fazer uma doação pública do excedente, que foi entregue à Fundação do Livro e Leitura, responsável pela realização da Feira Internacional do Livro (FIL) de Ribeirão Preto, e a Escola Estadual PEI Professora Sueli Terezinha Danhone.

‌



Cerca de 1,8 mil exemples foram destinados às duas entidades, que passam a ser responsáveis pela conservação e uso das obras em ações que ampliem o incentivo à leitura e a difusão cultural.

“O objetivo foi tornar o legado de Golfeto acessível ao maior número de pessoas, beneficiando tanto estudantes e acadêmicos como a população em geral”, explica a presidente da Acirp, Sandra Brandani Picinato.

‌



Acervo escolar

Os livros encaminhados à escola passam a integrar o acervo da sala de leitura, atendendo alunos e comunidade. De acordo com o diretor Márcio Rodrigo Garcia, o material vai contribuir para o desenvolvimento dos estudantes.

“A literatura é uma ferramenta poderosa que estimula a imaginação, o pensamento crítico e o amor pelo conhecimento. Agradecemos sinceramente pela parceria e pelo apoio à educação em nossa comunidade. Estamos ansiosos para ver o impacto positivo que essa doação trará para nossos alunos e na promoção da leitura em nossa escola”, declarou Garcia em nota enviada à Acirp.