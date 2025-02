Adrian Younge compartilha o novo single “A Música Na Minha Fantasia” Hoje, Adrian Younge compartilha o single “A Música Na Minha Fantasia”, primeira amostra do futuro álbum Something About April III,... Cartão de Visita|Do R7 21/01/2025 - 16h47 (Atualizado em 21/01/2025 - 16h47 ) twitter

Escute aqui.

Hoje, Adrian Younge compartilha o single “A Música Na Minha Fantasia”, primeira amostra do futuro álbum Something About April III, que será lançado dia 18 de abril, e evoca todas as marcas registradas do artista. Batidas de bateria saturadas narram a história de dois amantes presos nos grooves de um LP giratório. Não há como interpretar mal a admiração de Younge pela psicodelia brasileira ao ouvir essa canção.

“‘A Música Na Minha Fantasia’ foi uma das primeiras músicas que criei para SAA III, porque eu precisava começar o álbum com vigor e propósito. Em português, os vocalistas cantam metaforicamente sobre o amor deles estar preso nos grooves de um disco girando a 33 e 45 rpm. É uma música que eu amo muito, porque foi a primeira vez que realmente ouvi meu som psicodélico, o som Adrian Younge, ganhar vida com vocais brasileiros autênticos em português. Particularmente, gosto de criar o tipo de som que produtores de hip hop e colecionadores de discos garimpam ao redor do mundo em busca daquele sample perfeito. Esta música é a primeira vez que trago a versão Adrian Younge desse som para o Brasil.”

Something About April III é uma impressionante aventura sonora que redefine o gênero para novas gerações. Um álbum que funde a alma cinematográfica da América Negra com os vibrantes sons psicodélicos do passado do Brasil, ele serve como uma homenagem progressiva às tradições musicais. Enraizado na dedicação vitalícia de Younge ao som analógico e à inovação criativa, o álbum é impulsionado por seu trabalho com músicos lendários brasileiros no Jazz Is Dead, sua profunda conexão com a cultura de vinis do Brasil e seu respeito pela herança musical do país. Para se aprofundar completamente, Younge passou os últimos anos estudando português, um compromisso que lhe permitiu escrever as letras do álbum no idioma e fortalecer seu vínculo com a cultura brasileira.

‌



“Something About April III é o álbum que eu queria fazer quando criei o primeiro em 2011,” explica Younge. “No entanto, eu não tinha o conhecimento musical e a experiência para criar o som que estava profundamente enterrado na minha alma… Eu nem sequer havia estado no Brasil! Essencialmente, SAA III é o álbum que levou quinze anos para eu descobrir e realizar plenamente. Do ponto de vista de um garimpeiro de discos, é o álbum que estive procurando nas prateleiras mais profundas da minha alma. Um álbum perdido que finalmente encontrei.”

O compromisso de Younge com este projeto vai além da música, já que ele o vê como um reconhecimento das contribuições profundas que a cultura brasileira trouxe ao mundo. Para marcar o lançamento do álbum, Younge fará uma turnê internacional, tendo o Brasil como destino principal, fortalecendo ainda mais sua profunda conexão com o país e sua herança musical.