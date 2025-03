Adrian Younge traz a turnê “Something About April” ao Brasil O compositor Adrian Younge retorna ao Brasil para dois shows exclusivos, marcando o lançamento do tão aguardado Something About April... Cartão de Visita|Do R7 13/03/2025 - 14h05 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h05 ) twitter

O compositor Adrian Younge retorna ao Brasil para dois shows exclusivos, marcando o lançamento do tão aguardado Something About April III, álbum que encerra sua trilogia icônica. Dessa vez, Younge apresenta uma experiência musical única ao lado de ícones da música brasileira, explorando a interseção entre a grandiosidade sinfônica, os breakbeats e a psicodelia brasileira em apresentações que prometem encantar o público.

Os shows acontecem em Belo Horizonte, no dia 30 de abril, no Autêntica, e em São Paulo, no dia 7 de maio, no Cultura Artística. O concerto de Belo Horizonte é um dos destaques das celebrações de 10 anos do Autêntica, inaugurado em 2015, e contará com uma orquestra de 10 músicos, além da participação especial de Samantha Schmütz. Já em São Paulo, a apresentação será ainda mais grandiosa, com uma orquestra de 40 músicos e participações de Samantha Schmütz, Céu, Luiza Lian, Hyldon e Carlos Dafé—artistas que colaboraram com Younge em suas produções mais recentes, incluindo as compilações São Paulo e Jazz Is Dead 021. Mais do que uma celebração de Something About April, o show paulistano trará esses álbuns à vida de maneira espetacular.

Something About April III é o ápice de uma busca de 15 anos por um som que Younge descreve como "enterrado profundamente em sua alma". O álbum combina arranjos luxuosos da Linear Labs Orchestra com beats analógicos e sintetizadores vintage, além de um coro brasileiro selecionado pela artista vencedora do Grammy, Céu. Faixas como “Nunca Estranhos”, “O Som Do Amor” e “Nossas Sombras” representam a fusão perfeita entre a psicodelia brasileira e a soul cinematográfica de Younge, enquanto músicas como “A Minha Fantasia e Esperando Por Você” prestam homenagem a Tim Maia e Cassiano, reinterpretados através do olhar único do compositor.

“A Something About April Tour é o show que sempre sonhei em trazer à vida. Quinze anos de trabalho, a trilogia Something About April é minha obra-prima; um corpo de trabalho pensado para a experiência mais cinematográfica e intensa ao vivo.” – Adrian Younge

A conexão de Adrian Younge com o Brasil vai além da música. Inspirado por sua colaboração com grandes nomes da música brasileira na série Jazz Is Dead, Younge se aprofundou na cultura musical do país, aprendeu português e desenvolveu um apreço ainda maior pelo seu rico patrimônio sonoro. Essa influência é sentida ao longo de Something About April III, que não apenas presta homenagem à música brasileira, mas a reinventa, criando uma ponte entre o passado e o presente.

Com uma produção meticulosa e o uso de equipamentos analógicos, Younge mantém viva a essência da cultura do vinil, criando uma paisagem sonora nostálgica e inovadora ao mesmo tempo. Mais do que um álbum, Something About April III é uma declaração de propósito, celebrando o poder da música de transcender fronteiras e épocas.

Detalhes da Turnê:

Belo Horizonte: 30 de abril, no Autêntica - Ingressos aqui

Orquestra de 10 músicos e participação especial de Samantha Schmütz

São Paulo: 7 de maio, no Cultura Artística - Ingressos aqui

Orquestra de 40 músicos e participações de Samantha Schmütz, Céu, Luiza Lian, Hyldon e Carlos Dafé

Sobre Adrian Younge:

Adrian Younge é um dos nomes mais inovadores da música contemporânea, conhecido por sua capacidade de conectar o passado ao presente. Com Something About April III, ele solidifica seu legado como pioneiro, criando uma obra que será celebrada por colecionadores, produtores e amantes da música por muitos anos.