Adrianne Lenker lança o videoclipe de “Evol”

“Uma das compositoras mais potentes desta geração.” – NME



“Herdeira de Dylan.” – The Sunday Times

“Lenker é um tesouro para sempre.” – The Spectator

No início deste ano, Adrianne Lenker lançou seu aguardado novo álbum Bright Future pela 4AD. Aclamado como “uma joia bruta” pela Rolling Stone, Bright Future conquistou os corações de fãs e críticos, recebendo elogios da Pitchfork, DIY, NME, Uncut, The New York Times, MOJO e muitos outros.

O coração pulsante do álbum, “Evol”, estuda o amor em um espelho, enquanto o jogo de palavras requintado de Lenker se mantém firmemente na rica tradição da música folk. As palavras são invertidas à medida que o significado aparece e sai de cena. Amor se torna evol (mal), ensinar se torna enganar, parte se torna armadilha. Vozes e violino repetem sem peso a melodia culminante de Adrianne enquanto ela aceita o que vê; “O doador toma // O tomador dá.”

O vídeo, dirigido por Erin Birgy (Mega Bog) e estrelado por Lenker, Birgy, Adel Bengo, Rob Savage, Drew Miller, James Krivchenia, Flora Branch Ortiz Concha, Johnny Ortiz, Maida Branch, Natalie Day e Claire Iannelli, é “um retrato de uma pessoa errante, sem raízes e questionando as realidades da conexão,” explica Birgy. “Esta figura errante está à beira de superar o individualismo estoico encorajado pelo colonialismo que luta para negar a interconexão de um lugar e ser sem ego.”

“O filme brinca com o realismo mágico para simbolizar as mudanças alienígenas e muitas vezes assustadoras de percepção ao encontrar seu papel em uma comunidade/ecossistema significativo que sempre esteve presente, mas frequentemente negligenciado ou habitualmente descartado no pensamento ocidental,” Birgy elabora. “Tivemos uma equipe incrível de 'ratos do deserto', fazendeiros, artistas, cavalos e alienígenas para fazer este filme. Foi muito especial colaborar com Adrianne e alguns dos meus amigos mais próximos neste projeto de narrativa extra-musical.”

ADRIANNE LENKER - “EVOL” VIDEOCLIPE OFICIAL DIRIGIDO POR ERIN BIRGY

- ASSISTA AQUI

Bright Future marca o primeiro álbum de Lenker desde songs & instrumentals, de 2020, e conta com a co-produção de Philip Weinrobe, além de contribuições de Nick Hakim, Mat Davidson e Josefin Runsteen. Durante o vibrante outono de 2022, a integrante da banda Big Thief teve sorte. Três amigos músicos, “Algumas das minhas pessoas favoritas,” tinham espaço em suas agendas ocupadas de turnê para se juntar a ela no estúdio analógico escondido na floresta, Double Infinity. Os músicos - Hakim, Davidson e Runsteen - eram conhecidos de Adrianne, mas novos entre si. “Eu não tinha ideia de qual seria o resultado,” ela relembra. O resultado? “Foi mágico”.

O risco musical de Adrianne se tornou Bright Future, o primeiro álbum do estúdio, uma narrativa de 12 faixas de um coração viajado. Há detalhes para saborear, pontas dos dedos nas cordas, almofadas de feltro balançando no piano, as harmonias alguns passos atrás, tudo gravado suavemente em fita. Tudo se une para permitir que essas músicas sejam como são, desarmadas e leves, criando “algo com surpresa, esparsa e espaçosa, com vocais próximos, com suas letras atingindo diretamente o coração” (The Sunday Times).

No sábado, 8 de junho, a aparição de Adrianne no programa Later… with Jools Holland, apresentando a música “Sadness As A Gift”, foi transmitida na BBC Two. Assista à performance AQUI.

Adrianne está atualmente embarcando em uma turnê norte-americana em grande parte esgotada neste verão e outono. Uma lista completa de datas pode ser encontrada abaixo, e os ingressos restantes podem ser comprados AQUI.

"Um dos primeiros candidatos ao álbum do ano.” – The Sunday Times



“Quer ela esteja fazendo dedilhadores country endividados dos anos 90, folk tradicional, pinturas musicais no estilo Blake Mills ou música de salão, Lenker soa inegavelmente como ela mesma em Bright Future.” – Crack



“Uma coleção de músicas impressionantes e de coração aberto.” – Uncut



“O melhor trabalho de Lenker.” – MOJO



“Atemporais... instantâneos pessoais simples, mas poéticos, em canções terrenas e com toques country.”

– The Times

“Seu jeito de Dylan de ser e transformá-lo em poesia parece tão formidável como sempre” – Record Collector

Datas de turnê

10 de junho - Austin, TX, USA @ The Paramount Theatre % ESGOTADO

12 de junho - Albuquerque, NM, USA @ KiMO Theatre % ESGOTADO

13 de junho - Tucson, AZ, USA @ Rialto Theatre % ESGOTADO

15 de junho - Los Angeles, CA, USA @ The United Theater on Broadway § ESGOTADO

16 de junho - Los Angeles, CA, USA @ The United Theater on Broadway + ESGOTADO

17 de junho - Oakland, CA, USA @ Fox Theater + ESGOTADO

20 de junho - Portland, OR, USA @ Revolution Hall ∞ ESGOTADO

21 de junho - Portland, OR, USA @ Revolution Hall + ESGOTADO

22 de junho - Seattle, WA, USA @ Paramount Theatre + ESGOTADO

24 de junho - Boise, ID, USA @ Treefort Music Hall =

25 de junho - Salt Lake City, UT, USA @ The Depot = ESGOTADO

26 de junho - Denver, CO, USA @ The Mission Ballroom = ESGOTADO

28 de junho - Chicago, IL, USA @ Chicago Theatre = ESGOTADO

29 de junho - Minneapolis, MN, USA @ State Theatre = ESGOTADO

30 de junho - Minneapolis, MN, USA @ State Theatre = ESGOTADO

26 de junho - Newport, RI, USA @ Newport Folk Festival

11 de novembro - Northampton, MA, USA @ Academy Of Music Theatre ^ ESGOTADO

12 de novembro - Boston, MA, USA @ Boch Center Shubert Theatre ^ ESGOTADO

13 de novembro - Boston, MA, USA @ Boch Center Shubert Theatre ^ ESGOTADO

15 de novembro - Montreal, QC, CANADA @ L’Olympia ^ ESGOTADO

16 de novembro - Toronto, ON, CANADA @ Queen Elizabeth Theatre ^ ESGOTADO

18 de novembro - Brooklyn, NY, USA @ Kings Theatre ^ ESGOTADO

19 de novembro - Brooklyn, NY, USA @ Kings Theatre ^

21 de novembro - Atlanta, GA, USA @ The Eastern ^

22 de novembro - Durham, NC, USA @ TBA ^

23 de novembro - Washington, DC, USA @ The Anthem ^

25 de novembro - Philadelphia, PA, USA @ Union Transfer ^ ESGOTADO

26 de novembro - Philadelphia, PA, USA @ Union Transfer ^ ESGOTADO

