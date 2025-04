Agito gratuito: Decco Torres estreia o projeto Neo Baile no Centro Show desfila por clássicos e apresenta o terceiro álbum do cantor, “Neo”, na quinta-feira, dia 24 de abril, às 19h30, no Wells Beer... Cartão de Visita|Do R7 22/04/2025 - 17h07 (Atualizado em 22/04/2025 - 17h07 ) twitter

Show desfila por clássicos e apresenta o terceiro álbum do cantor, “Neo”, na quinta-feira, dia 24 de abril, às 19h30, no Wells Beer Bar, na Rua do Ouvidor

O cantor Decco Torres vai promover um grande baile no Wells Beer Bar, na Rua do Ouvidor, no Centro, na quinta-feira, dia 24 de abril, às 19h30. Dirigido pelo renomado baixista e arranjador Ney Conceição, ele apresenta o show “Neo Baile”, que fará um passeio por hits eternos e pelo repertório do seu novo álbum, “Neo”, terceiro da sua carreira. O trabalho celebra a tradição black carioca e tem produção de William Magalhães, da Banda Black Rio, uma das maiores referências brasileiras em Black Music, com canções de nomes como o próprio William, Gabriel Moura e Augusto Bapt.

Além de interpretar, com sua voz potente, clássicos de artistas como Tim Maia ("Lábios de Mel"), Marisa Monte ("Ainda Lembro"), Dona Ivone Lara ("Enredo do meu Samba"), Macau ("O Amigo de Nova York"), Alcione ("Você me vira a cabeça"), H.E.R. (“Best Part”), Emílio Santiago (“Pelo Amor de Deus”), Sandra Sá (“Não Vá”) e Gloria Groove ("Radar"), Torres também inclui faixas autorais nesse show, trazendo um repertório que mistura sofisticação e energia dançante.

DNA musical

‌



Considerado uma das vozes mais expressivas da Cena Black Carioca, Decco Torres tem se destacado no cenário musical por sua conexão com a música Black e suas influências, além de suas performances marcantes.

A musicalidade de Decco tem raízes na família. Do avô, trombonista de nomes como Alaíde Costa, passando pela mãe, cantora, e o primo dela, o compositor Edson Conceição (um dos autores de “Não deixe o samba morrer”), até seu pai, publicitário que trabalhava no meio do samba e o apresentou a esse mundo, ele vive intensamente a música desde os primeiros passos dados e palavras ditas.

‌



- Clara Nunes, João Nogueira, Roberto Ribeiro, Elza Soares… Todos eles frequentavam minha casa quando eu era criança. Era muito samba, muita cerveja, muita feijoada - conta Decco.

Com isso, ele cresceu ouvindo de Dalva de Oliveira à Banda Black Rio. Na adolescência, começou a estudar canto lírico, partindo mais tarde para o canto de câmara e o “belting”, técnica que busca a impostação e a clareza da voz, usada em musicais e no R&B contemporâneo.

‌



O seu primeiro álbum chegou em 1998 e teve a participação de Jorge Vercillo, que assinou três faixas. Foi o início da carreira que, com a bagagem do samba e do canto lírico, sempre trilhou os caminhos da black music de sotaque carioca. “Neo”, seu próximo trabalho, representa todas as experiências de Decco até aqui, com uma maturidade vocal e um refinamento maior de letras e harmonias.

Ficha técnica do show:

Decco Torres – Voz

Ney Conceição – direção musical

William de Magalhães – guitarra

Marcos Nimrichter – teclado

Kim Pereira – bateria

Serviço:

Quando: dia 24 de abril, quinta-feira, às 19h30

Local: Wells Beer Bar - Rua do Ouvidor, 60, Centro, Rio de Janeiro - RJ

Entrada: Gratuita

