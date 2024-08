Alceu Dispor no qualistage dia 23 de Agosto ALCEU DISPOR, o novo show de ALCEU VALENÇA, coloca à disposição do público uma avalanche de sucessos, consagrados por todos os cantos... Cartão de Visita|Do R7 20/08/2024 - 15h31 (Atualizado em 20/08/2024 - 15h31 ) ‌



ALCEU DISPOR, o novo show de ALCEU VALENÇA, coloca à disposição do público uma avalanche de sucessos, consagrados por todos os cantos do país, com números de acesso maiúsculos nas plataformas de streaming.

Ao lado de sua banda, o cantor interpreta músicas como Anunciação, Tropicana, Coração Bobo, Táxi Lunar, Pelas Ruas que Andei, Girassol, Como Dois Animais, Belle de Jour, cujo vídeo ultrapassou a marca das 240 milhões de visualizações no YouTube.

Além destes, temas de Luiz Gonzaga, como Baião, Vem Morena, Sabiá, Xote das Meninas e Pagode Russo reforçam as digitais do agreste e do sertão na identidade do artista.

O título do espetáculo descende de um meme que viralizou nas redes sociais, virou figurinha de aplicativo de mensagens e ilustração em camiseta de grife jovem, num momento em que o cantor angaria cada vez mais fãs de diferentes gerações.

‌



Com mais de cinco milhões de seguidores em suas redes, Alceu está à disposição de fãs de múltiplas nacionalidades, com base crescente de adeptos em países como Portugal, Espanha, Inglaterra, Irlanda, Alemanha, Suíça, Holanda, países onde passa a se apresentar regularmente, sempre com lotação esgotada.

ALCEU VALENÇA canta ao lado de Tovinho (teclados), André Julião (sanfona), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), Cássio Cunha (bateria).

‌



Apresentação no dia 23 de agosto

Show às 21h30

‌



Qualistage

A casa abre às 19h30

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Classificação: 18 Anos. Menores de 18 anos, apenas acompanhados dos responsáveis legais

Bilheteria Oficial

Shopping Via Parque - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca / Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h

Capacidade da casa: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas

Acessibilidade

Informações: https://qualistage.com.br/

Ingressos: https://qualistage.com.br/ alceu-valenca