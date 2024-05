Alcione, Karinah, Dudu Nobre, Teresa Cristina e Ana Costa se apresentam no PMB Por Acaso As apresentações inéditas e exclusivas acontecem dias 28 e 29 de maio no Manouche, na Zona Sul do Rio de Janeiro

Alto contraste

A+

A-

As apresentações inéditas e exclusivas acontecem dias 28 e 29 de maio no Manouche, na Zona Sul do Rio de Janeiro

Criador da mais respeitada premiação da música brasileira há mais de três décadas, José Maurício Machline vai convidar, nos dias 28 e 29 de maio, grandes nomes da MPB para a nova edição do ‘PMB Por Acaso’, apresentando encontros inéditos no Manouche. Unindo performances musicais e entrevistas, o programa que nasceu com o intuito de contemplar todos os gêneros da música brasileira, recebe a cada edição uma dupla ou trio que tenha algum tipo de afinidade artística. "A ideia é sair do lugar comum, promover encontros interessantes entre músicos com a mesma linguagem, entremeando a conversa com números musicais que fujam do repertório mais conhecido do artista”, explica Machline.

A edição de 2024 irá destacar a tradicional e a nova cena do samba, trazendo no dia 28/05 (terça-feira) a grande dama Alcione, que irá se apresentar ao lado da cantora e musa da Mangueira Karinah. Já no dia 29/05 (quarta-feira), o encontro será com os sambistas Dudu Nobre, Teresa Cristina e Ana Costa.

“Esse programa é uma síntese de tudo que eu sou um pouquinho: adoro estar com quem eu amo, adoro um bate papo e amo música! Uma honra esse convite do Zé Maurício, estar ao lado de pessoas que tanto somam em minha vida será com certeza um momento muito especial pra mim”, comenta Karinah.

Publicidade

Alcione, que já esteve no programa, revela a alegria pelo retorno: “Programa desse meu amigo pra lá de querido, o Zé Maurício, o Por Acaso fez história e marcou época. Que bom estar aqui de novo e ainda partilhando desse palco ao lado da Karinah, essa grande cantora que tem participado de alguns shows da minha turnê comemorativa pelos 50 anos de carreira. Karinah é também uma grata surpresa e mais uma amiga que a deusa música me deu".

Convidada do dia 29, Teresa Cristina também fala sobre sua participação: “Estou muito feliz de participar do projeto PMB Por Acaso, especialmente na companhia do Dudu Nobre e Ana Costa, artistas que conheço e admiro há muitos anos. Tenho certeza que vamos nos divertir muito falando sobre música e cantando.”

Publicidade

O entusiasmo é compartilhado por Ana Costa: "É uma grande alegria fazer parte do Por Acaso, um projeto que celebra os encontros musicais, as trocas criativas e valoriza a riqueza da diversidade musical brasileira. Sempre fui fã! Mal posso esperar para compartilhar minha história e contribuir para essa nova temporada do programa em um palco tão especial", comenta a cantora.

O programa Por Acaso foi comandado por Machline entre os anos 1991 a 2004, nas emissoras TV Manchete e TV Educativa/RJ, e somou um impressionante acervo de mais de 600 entrevistas com artistas e personalidades da cultura brasileira de todos os gêneros e gerações, como Renato Russo, Dorival Caymmi, Gilberto Gil, Emílio Santiago, Simone, entre outros.

Publicidade

Após treze anos na televisão aberta, José Maurício Machline levou o formato para a internet, inicialmente gravado no Teatro Rival e exibido no canal YouTube do apresentador. Atualmente sendo realizado no Manouche no Rio de Janeiro, a ideia central desta nova edição é reforçar o bom momento da música brasileira e a diversidade poética e melódica que o Brasil oferece ao mundo.

Já foram realizados no PMB Por Acaso encontros históricos entre Gal Costa e Alice Caymmi, Adriana Calcanhotto e Rubel, Zeca Pagodinho e Mariene de Castro, Chico César e Vitor Ramil, João Bosco e Hamilton de Holanda, Karol Conka e Criolo, Ney Matogrosso e Filipe Catto, Alcione e Ferrugem, Zélia Duncan e Paulinho Moska.

Prêmio da Música Brasileira

O Prêmio da Música Brasileira chega ao trigésimo primeiro ano com cerimônia de entrega das premiações no dia 12 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com uma homenagem especial a obra de um dos maiores artistas e ícone da música soul brasileira Tim Maia. Dirigida por José Maurício Machline, a noite contará com números musicais inéditos baseados no repertório do cantor e compositor, unindo artistas veteranos e revelações da cena musical brasileira.

Serviço:

PMB Por Acaso

Datas: 28 e 29 de maio (terça e quarta)

Horário: 20h

Local: Manouche

Endereço:R. Jardim Botânico, 983 - Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ, 22470-051

Valor: R$ 80 (meia)

Ingressos através do link PMBPorAcaso e direto no local